Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев призывал своих сторонников к насильственному захвату власти в стране, говорится в заключении государственной комиссии, изучившей событий 7-8 августа в Кой-Таше, когда была предпринята попытка силового задержания экс-президента, приведшая к беспорядкам.

«Атамбаев неоднократно призывал граждан к выходу на акции протеста против действующей власти, призывал своих сторонников к насильственному захвату власти», — зачитал заключение госкомиссии в парламенте Киргизии в четверг депутат Тынчтык Шайназаров.

«Причиной произошедших событий 7-8 августа стало нежелание Атамбаева подчиняться законам», — говорится в документе (цитата по «Интерфаксу»).

Депутат отметил, что в ходе беспорядков в селе Кой-Таш сторонники Атамбаева завладели 14 автоматами АК-47 и 1,68 тыс. патронов к ним, 18 помповыми ружьями, 15 пистолетами и 435 патронами к ним.

Госкомиссия подсчитала ущерб, нанесенный во время беспорядков в селении Кой-Таш и в Бишкеке, которые начались после попытки силового задержания Атамбаева.

«Ущерб нанесенный на административной территории Аламудунского района Чуйской области составил 6,7 млн сомов ($96 тыс.). На 1,5 млн сомов ($21,4 тыс.) нанесен ущерб муниципальным предприятиям мэрии Бишкека», — отмечается в документе.

Госкомитет нацбезопасности Киргизии понес ущерб на сумму 14 млн сомов ($200 тыс.), сообщил Шайназаров.

«Во время событий пострадали 225 человек, из них 91 сотрудников МВД, 40 сотрудников ГКНБ и 94 гражданских лица», — зачитал депутат заключение госкомиссии.

Minval.az