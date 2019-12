Продюсер Харви Вайнштейн достиг предварительного мирового соглашения с женщинами, которые обвинили его в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на юристов, принимавших участие в переговорах.

Сумма сделки — 25 миллионов долларов. Эти деньги будут распределены между более чем 30 актрисами и бывшими сотрудницами студии The Weinstein Company, которые подали иски против Вайнштейна. По словам нескольких юристов, мировое соглашение получило предварительное одобрение основных заинтересованных сторон, но пока не утверждено судом и не подписано.

Как отмечает The New York Times, по условиям сделки Вайнштейну не придется признавать вину или выплачивать компенсации из собственных средств. Все расходы покроют страховые компании, представляющие The Weinstein Company. Сейчас студия проходит процедуру банкротства, общая сумма выплат в рамках урегулирования всех ее обязательств составит 47 миллионов долларов.

В мае 2019 года американские СМИ уже сообщали, что Вайнштейн и его студия достигли предварительной сделки по всем своим обязательствам. Тогда сообщалось, что общая сумма выплат составит 44 миллиона долларов, 30 из которых должны получить предполагаемые жертвы домогательств Вайнштейна.

С осени 2017 года более 80 женщин, в том числе известные актрисы и модели, рассказали о домогательствах и насилии со стороны Харви Вайнштейна. По некоторым из этих инцидентов продюсеру в 2018 году предъявили уголовные обвинения. Он освобожден из-под стражи под залог и ожидает суда.

