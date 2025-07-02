Азербайджан выступает против прежнего гегемонистского влияния России на Южном Кавказе, которое ослабло после отвлечения Москвы на войну в Украине. Об этом заявил научный сотрудник Евразийского центра Карнеги Заур Шириев в интервью Reuters.

«На данный момент потеря Россией доминирующего положения в регионе кажется труднообратимой. Она по-прежнему обладает силой, но больше не задает тон.

Более решительные действия Азербайджана являются ответом на эту перемену. И они не вписываются в тот тип односторонних, вертикальных отношений, к которым привыкла Москва, как, например, с Беларусью», — добавил он.