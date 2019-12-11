Отношения Турции и России входят в жесткий клинч

Турецкие войска могут быть отправлены в Ливию — об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Если власти Ливии обратятся с подобной просьбой к Анкаре, мы отправим необходимое количество войск», — цитирует Эрдогана агентство «Анадолу». Эксперты уточняют: Турция на «ливийском поле» поддерживает правительство национального согласия во главе с Фаизом Сараджем. Есть и правовая база —

8 ноября в Стамбуле власти Турции и правительство Сараджа подписали соглашение о военном сотрудничестве. Более того, Турция уже поставляла оружие правительству национального единства Ливии. Отправка войск — это вполне логичный следующий шаг. Наконец, для Турции Средиземноморье — это если и не «задний двор», то во всяком случае соседний регион, такой же, как Каспий для Азербайджана или Балтийское море для России.

Однако куда важнее другое. Ливия — не только страна, которая представляет для Турции серьезный интерес. Здесь еще и вошли в жесткий клинч отношения Анкары и Москвы.

Поясним. В Ливии после падения диктатуры Муаммара Каддафи продолжается гражданская война. Сначала она шла по сценарию «всех против всех». Сегодня бои идут между сторонниками правительства Сараджа, которое признает ООН и поддерживает Туцрия, с одной стороны, и «Ливийской национальной армией» генерала Халифы Хафтара, с другой (российские СМИ именуют Хафтара «маршалом»). А вот Хафтару уже открыто покровительствует Кремль.

Строго говоря, «морально-политической поддержки», оказываемой Хафтару, в РФ не скрывают. Ливийского генерала принимали в Москве, он поднимался на борт авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». Но теперь все больше доказательств и прямого военного вмешательства Москвы в гражданскую войну Ливии на стороне Хафтара. На одной из встреч Хафтара с главой Минобороны России Сергеем Шойгу присутствовал и бизнесмен Евгений Пригожин, владелец ЧВК Вагнера. Еще в начале ноября американская The New York Times со ссылкой на ливийские источники сообщила о прибытии в Ливию за последние шесть недель около 200 наемников, назвав это «частью широкой кампании Кремля по восстановлению своего влияния на Ближнем Востоке и в Африке». В конце ноября на присутствие в этой стране «в значительном количестве» российских регулярных войск и бойцов ЧВК Вагнера указал помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер. А как заявил глава МИД Правительства национального согласия Ливии Мухаммед Сияла, Россия поддерживает войска Хафтара как живой силой, так и дронами. Конечно, наличие в Ливии собственных военных в Москве всячески отрицают. Только вот выходит не очень убедительно. Особенно на фоне Украины, где президент Путин сначала отрицал присутствие российских войск в Крыму, затем признал, что они там все-таки были, а теперь российская пропаганда так упорно и так неуклюже «опровергает» присутствие россиян на Донбассе, что выражение «ихтамнет» стало уже нарицательным. Более того, как уверены эксперты, именно военная поддержка РФ помогла Хафтару, казалось бы, безнадежно увязшему в позиционных боях на подступах к Триполи, создать реальную угрозу захвата столицы. Накануне спецпредставитель генсекретаря ООН по Ливии Гасан Саляме в интервью изданию Corriere della Sera заявил, что силы Хафтара близки к взятию Триполи, причем такого успеха они добились благодаря помощи России. А это уже открывает перед Москвой заманчивые перспективы. Если Хафтару удастся захватить Триполи, то это будет означать, что конфликт в стране уже решен силовым путем, причем в пользу Москвы. Ливия, с выходом в Средиземное море, солидными запасами нефти и газа, границами с Тунисом, Алжиром, Нигером, Чадом, Суданом и Египтом, представляет собой прямо-таки идеальный «плацдарм» России в Африке. Тем более что у Москвы во времена Каддафи уже было здесь заметное военное присутствие.

Но теперь все эти радужные проекты грозит сорвать Турция. Какой окажется реакция ее союзников по НАТО на вмешательство в Ливии, пока что остается только гадать. Но США уже обвинили Россию в уничтожении в ливийском небе своего разведывательного беспилотника — как сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу Африканского командования Вооруженных сил США (AFRICOM), пропавший возле столицы Ливии в ноябре американский беспилотник был сбит российским комплексом противовоздушной обороны (ПВО). Глава ARFICOM генерал Стивен Таунсенд отметил, что управляющие в момент атаки комплексом ПВО «не знали, что это был американский летательный аппарат с дистанционным управлением», но сейчас они наверняка знают, кому он принадлежит, однако отказываются вернуть его обломки.

Понятно и другое. Говоря о возможной отправке турецких войск в Ливию, Эрдоган никоим образом не упомянул Россию. Однако вряд ли в Турции не в курсе насчет и российских планов в отношении Ливии, и российского присутствия в этой стране, пусть не очень легального (парламент в Тобруке, от лица которого формально выступает Хафтар, ООН не признает) и не признаваемого самой же РФ. А тогда уже заявление Эрдогана получает совсем другое прочтение. Как бы ни были высоки для Анкары ставки в Триполи, очевидно, что речь идет не только и не столько о Ливии, сколько о России. Отношения Турции с которой далеко не такие близкие и теплые, как это казалось еще недавно.

Здесь, пожалуй, необходимо изменить «масштаб картинки». И вспомнить, что уже в конце ноября ВКС России в Сирии возобновили бомбовые удары по Идлибу — последней «зоне безопасности» в Сирии, которую контролирует Турция. Разочаровали Москву, по всей видимости, и итоги саммита НАТО в Турции, где Анкара, вопреки надеждам Москвы, все же подписала натовский план защиты стран Балтии и Польши. Вопрос с С-400 и F-35 между Турцией и США как бы не снят, но уже принято решение создать рабочую группу, и в Анкаре, и в Вашингтоне дают понять, что нацелены на диалог, и по меньшей мере примечательно, что после саммита НАТО российская пропаганда уже не педалирует тему разногласий США с Турцией столь же активно, как прежде. А Сергей Лавров по итогам своих переговоров с госсекретарем США Помпео так вообще открыто обвиняет Анкару в невыполнении своих обязательств в Сирии и возлагает на нее ответственность за то, что «боевики расползаются по всему Ближнему Востоку».

А следующей точкой, где отношения России и Турции входят в жесткий клинч, может оказаться уже Южный Кавказ. Точнее, российский форпост в лице Армении. Где, словно по заказу, с подачи шведского издания начинают горячо обсуждать планы Турции нанести удар по этой «многострадальной христианской стране». Затем старательно пугают друг друга планами Азербайджана и Турции «оторвать от Армении Зангезур». И, наконец, спешно исключают российскую ORSIS из «черного списка» поставщиков оружия и военной оптики для армянской армии.

Другое дело, помнят ли в Армении, чем в прошлом заканчивалось для нее участие в такого рода играх.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az