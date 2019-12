Портал Bloody Elbow опубликовал серию карикатур с российским бойцом смешанного стиля (MMA) Хабибом Нурмагомедовым. Изображения доступны в Twitter-аккаунте издания.

Темой рисунков стало недавнее высказывание Нурмагомедова, который признал, что ему не хватало мотивации в предыдущих выступлениях. 18 апреля 2020-го ему предстоит схватка с американцем Тони Фергюсоном.

MMA SQUARED: On a scale of 1 to 10, Khabib rates McGregor, Poirier, Ferguson’s motivation level (by @RiniMMA ) pic.twitter.com/SWoOGTMwzs

— Bloody Elbow (@BloodyElbow) 4 декабря 2019 г.