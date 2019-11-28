Азербайджан в январе-октябре 2019 года экспортировал ненефтяную продукцию на сумму $1 млрд 573 млн, что на 16,4% превышает показатель аналогичного периода 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Центре анализа экономических реформ и коммуникаций.

По данным центра, за отчетный период в структуре экспорта основной объем пришелся на томаты – $147,6 млн (спад на 1,5%), золото – $142,1 млн (рост на 42,1%), очищенный фундук — $100,1 млн (рост на 52,3%), хлопок-сырец – $90,5 млн (рост на 41,8%), электроэнергию — $62,9 млн (рост на 5,5%), метанол — $59,8 млн (рост в 2,1 раза), полиэтилен – $59,1 млн (спад на 13,7%), полипропилен — $57,1 млн (рост в 26 раз), не переработанный алюминий — $52,4 млн (рост на 13,1%).

За отчетный период в пятерку ведущих стран по импорту азербайджанской ненефтяной продукции вошли: Россия — $533,9 млн (рост на 14,3%), Турция – $324,6 млн (рост на 10,5%), Швейцария — $144,7 млн (рост на 29,1%), Грузия — $131,5 млн (рост на 23,5%) и Украина — $39,8 млн (рост на 38,2%).

Таким образом, 33,9% экспорта ненефтяной продукции пришлось на РФ.

В 2018 году объем ненефтяного экспорта Азербайджана составил на сумму $1 млрд 689 млн.

По оценкам Минэкономики, к 2024 году ненефтяной экспорт Азербайджана превысит $3 млрд.

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