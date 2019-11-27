Как утверждают биографы нынешнего премьер-министра Армении Никола Пашиняна, на факультете журналистики Ереванского госуниверситета он учился на «отлично». А исключили его с последнего курса исключительно по политическим мотивам. Так что, судя по всему, как надлежит брать интервью, Николу Воваевичу объяснили еще в студенческие годы. А вот как его давать, да еще при этом желательно без совсем уж смехотворных ляпов — таким премудростям на ереванском журфаке, похоже, то ли учат в последние недели последнего курса, то ли не учат вообще. Вот, к примеру, в ходе своего визита в Италию Никол Пашинян дал интервью итальянской газете Corriere della Sera. А теперь на своей странице в Facebook выложил отрывок из него, который сам, по всей видимости, считал невероятно выигрышным. Журналист, в пересказе армянских СМИ, поинтересовался у Пашиняна, может ли Баку, который выступает «одним из основных поставщиков энергии в Италию», помешать развитию сотрудничества между Ереваном и Римом. На что «народный премьер» Армении сначала назидательным тоном изрек, что в вопросе двусторонних отношений нельзя делать ставку только на энергетическую составляющую. Потом добавил: «У нас довольно хорошие отношения (с Италией) и надеемся, что они станут еще лучше». После чего последовал апофеоз: «Но я бы сказал, что Азербайджан – поставщик не энергии, а нефти и газа. Сегодня смысл слова «энергии» очень быстро меняется. Очень скоро основным источником энергии для Италии и других стран станет солнце. Следовательно, мы должны учитывать факты и будущее».

Может быть, Николу Пашиняну не дают покоя лавры Греты Тунберг? И он тоже решил заняться продвижением «альтернативной энергетики»? Но если так, если Никол Пашинян так озабочен «углеродным следом» и вопросами глобального потепления, что решил заняться будущем планеты и пропагандой солнечных панелей и ветрогенераторов, наконец, если он считает, что эти технологии уже в обозримом будущем «оставят за бортом» и нефть, и газ, то почему в Италии, а не в родной Армении, премьер-министром которой он является? А то неудобно как-то получается: премьер-министр разглагольствует в интервью уважаемой Corriere della Sera, что мировая энергетика меняется, что в тренде солнечные батареи и ветрогенерарторы, а нефть и газ — это «вчерашний день». И в то же самое время униженно умоляет президента России Владимира Путина, чтобы РФ продавала Армении газ чуточку дешевле. И самое главное, пока что в самой Армении, которая с точки зрения поставок углеводородов находится яв крайне уязвимом положении, найти им заметную альтернативу не удается — если, конечно, не объявить первым шагом к «тунгбергизации» Армении то, что у этой страны нет своего национального авиаперевозчика. Солнечные батареи слишком дороги и сложны в производстве, ветрогенераторы пока что скорее многообещающий эксперимент, и заменить традиционные энергоносители они ну никак не могут… Несколько лет назад один ереванский ученый возвестил: он-де нашел способ получать биогаз из обычного навоза! Но энергетического прорыва не случилось. А острословы тут же вспомнили старый анекдот. Собирает председатель колхоза свой коллектив и возвещает: «У меня для вас две новости — хорошая и плохая. Сначала плохая: у нас неурожай, поэтому всю зиму придется есть навоз. Теперь хорошая: навоза у нас много!» Потом об альтернативной энергетике заговорил Серж Саргсян. Но разговоров было много, а самой энергетики — не очень. И, как бы это поделикатнее, Никол Воваевич действительно полагает, что в своем энергобалансе итальянцы не разберутся сами, без его советов?

А если серьезно, то намеренно не будем углубляться в техническую сторону дела, рассуждать о достоинствах и недостатках альтернативной энергетики и долго объяснять, почему потребление нефти и газа в мире будет в ближайшее время только расти. Просто не надо быть профессиональным экспертов в области итальянско-армянских и итальянско-азербайджанских отношений, чтобы понять: если в разговоре с премьер-министром Армении итальянский журналист говорит об энергетическом сотрудничестве Италии и Азербайджана, то для Еревана это уже очень плохо. А если еще при этом премьер-министру Армении приходится рассуждать не о значимости своей страны для Италии, а о ветрогенераторах и солнечных батареях, и он не может предъявить ни одного значимого римско-ереванского проекта — тогда уже плохо от слова «совсем». Словом, интервью Пашиняна газете Corriere della Sera получилось из числа тех, где вопросы несут куда большую «информационную нагрузку», чем ответы на них. Итальянское издание, возможно, само того не желая, обозначило катастрофическую для Армении реальность: рамки и границы отношений Рима с Ереваном определяет Азербайджан. И такая ситуация не только с Италией, кстати говоря.

В те же дни болезненную для Армении тему обозначила ереванская «Грапарак». Во-первых, посольство Великобритании в Армении возглавляет сегодня не посол, а временный поверенный в делах королевства Дэвид Моран, которого недавно принимал министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян. Источник газеты в МИД Армении поведал: если Великобритания снижает уровень своего представительства от посла в Армении до поверенного, то «это очень серьезный жест в дипломатии». Газета добавляет: «До этого послом Великобритании в Армении был назначен Алан Гогбашян, затем Великобритания аннулировала утвержденную кандидатуру». Добавим от себя: если страна отказывается принять назначенного посла, это не просто серьезный жест, а очень большой демарш (нечто подобное Азербайджан проделал недавно с Россией, что вызвало в России настоящий шок. В результате у Армении уже полтора года в Великобритании нет посла. И, отметив это, газета озвучивает главный вывод: «Такую ситуацию с важнейшей страной, ИМЕЮЩЕЙ БЛЕСТЯЩИЕ ОТНОШЕНИЯ С АЗЕРБАЙДЖАНОМ (выделено нами — Minval.az), нельзя назвать серьезной, если не сказать, что это дипломатический нонсенс».

А это значит, что, во-первых, в отношениях с ключевыми странами Азербайджан определяет для Армении «внешнеполитический потолок». А во-вторых, Армения, где еще вчера были уверены, что обладают монополией на мировое общественное мнение, теперь в лучшем случае пытаются «догнать» Азербайджан, в худшем — понимают, что отстали слишком сильно. И да, дело не в нефти, а в способности вести на мировой арене самостоятельную политику. Но об этом «форпосту» не дозволяется даже мечтать.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az