Еще одно преображение на ВДНХ. После реставрации открылся павильон «Азербайджан». Молодые москвичи никогда не видели его таким. Построенный в 1939 году, он поражал великолепием фасада и декором в национальном стиле. Но в 1960-е, из-за смены экспозиции, его закрыли фальшфасадом.

Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в соцсети по случаю открытия после реставрации павильона «Азербайджан» на ВДНХ.

«Когда реставраторы взялись за работу — просто ахнули. Под безликими панелями сохранились роскошные витражи и интерьеры. Они восстановили мозаику, исторические фонари и плафоны. Узоры на потолке, похожие на ковер. Уникальные витражи шебеке из цветных стекол и орехового дерева», — отметил Собянин.

«Отреставрировали также все элементы входной группы, включая скульптуры «Чабан» и «Азербайджанка». Их восстановили по слепкам из фонда Национального музея искусств Азербайджана. В общем, колоссальная работа. Теперь там будет торгово-выставочный центр этой страны», — заключил мэр Москвы.

Minval.az