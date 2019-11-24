Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в соцсети по случаю открытия после реставрации павильона «Азербайджан» на ВДНХ.
«Когда реставраторы взялись за работу — просто ахнули. Под безликими панелями сохранились роскошные витражи и интерьеры. Они восстановили мозаику, исторические фонари и плафоны. Узоры на потолке, похожие на ковер. Уникальные витражи шебеке из цветных стекол и орехового дерева», — отметил Собянин.
«Отреставрировали также все элементы входной группы, включая скульптуры «Чабан» и «Азербайджанка». Их восстановили по слепкам из фонда Национального музея искусств Азербайджана. В общем, колоссальная работа. Теперь там будет торгово-выставочный центр этой страны», — заключил мэр Москвы.