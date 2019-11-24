Самолёты ВВС США совершили налёт на суда, перевозившие по реке Евфрат нефть на контролируемую правительством Башара Асада территорию в Сирии.

Четыре танкера-парома перевозили сырьё из северо-восточного региона САР, контролируемого «Сирийскими демократическими силами» (SDF) — военизированной группировкой курдов. Все суда в результате атаки были потоплены. О жертвах налёта пока ничего не известно, сообщают российские «Новости».

Издание отмечает, что преданные действующему президенту Сирии силы вынуждены прибегать к контрабанде энергоресурса, так как в настоящий момент значительная часть нефтяных месторождений страны находится под контролем США или союзных Вашингтону группировок.

Minval.az