В США во время матча по американскому футболу между командами колледжей Джорджии и Оберна спортсмен случайно нокаутировал девушку-фотографа. Об этом пишет «Лайф».

Нападающий применил силовой приём к сопернику, отчего тот вылетел за пределы поля. Там молодой человек врезался в девушку, которая снимала футбольный матч.

От удара фотограф потеряла сознание. Её пришлось госпитализировать.

gary danielson has been trash for a very long time, and this incident really illustrates just how much trash he is. pic.twitter.com/oFU6nr8Rxk

— Timothy Burke (@bubbaprog) 16 ноября 2019 г.