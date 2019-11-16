В Ереване не знают, как дальше строить отношения со своим «гранд-патроном»

Между Ереваном и Москвой продолжает разгораться «кризис имени Нжде». Москва и так проявляет непозволительную мягкость в отношении попыток политической верхушки армянской диаспоры «увековечить память» этого гитлеровского пособника, но ереванскому политическому бомонду и этого мало. Теперь здесь требуют примерно наказать депутата городской думы Армавира Алексея Виноградова, который закрасил черной краской мемориальную табличку в честь Нжде на территории местной армянской церкви. Правда, пока что к посольству митингующим прорваться не удалось — полицейские «удерживают дистанцию». Как бы митингующие собираются передать дипломатам свое протестное послание и не более того. Но полицейские предпочитают подстраховаться: мало ли что.

Но намеренно воздержимся от параллелей с захватом американского посольства в Тегеране, сороковую годовщину которого мир отметил несколько дней назад. Важно другое. Во-первых, среди митингующих — боевики «Сасна Црер», партии, созданной профессиональными террористами. Сегодня именно эта группировка взяла на себя роль «флагмана» антироссийского лагеря в Армении. А во-вторых, скандал вокруг таблички в честь Нжде в Ереване раздувают на показательном фоне — еще накануне визита в Армению Сергея Лаврова здесь проявились показательные «подвижки» в отношениях Еревана с Москвой.

В самом деле, еще недавно здесь все было просто и «однолинейно». Армения была послушным форпостом России и получала от нее множество преференций, от участия в боевых действиях против Азербайджана российских регулярных подразделений до экономической поддержки. Недавний визит в Армению Сергея Лаврова, кроме всего прочего, не оставил сомнений: несмотря на все недовольство Пашиняном, отказываться от «форпоста» в лице Армении Россия не намерена. Более того, свои позиции здесь она всячески укрепляет.

Только вот в самой Армении вокруг российского присутствия настроения уже другие. Ситуация меняется медленно, но неотвратимо, в армянском обществе все сильнее дает о себе знать процесс «политической переоценки» отношений с Москвой, и затрагивает он не только «соросовские кадры» из команды Пашиняна или партию «Сасна Црер», чьи лидеры не упускают случая поговорить о «правосубъектности» Армении, назвать Россию чуть ли не «оккупантом» и призвать немедленно вступать в НАТО. Беспокойство и растерянность нарастают в пророссийских кругах. Прежних «вкусняшек» от российского военного присутствия Армения более не получает. Зато уже не может игнорировать риски.

Недавно Армению посетил министр обороны России. Но, несмотря на обилие слов о взаимной дружбе и расширении военного сотрудничества Москвы и Еревана, никаких «стрелялок» и новых оружейных кредитов для Армении в своем портфеле Сергей Кужугетович в Армению не привез. Не прозвучало и обещаний, что Россия в случае чего обязательно вступится за армян Карабаха. Правда, было отмечено, что РФ вдвое нарастит потенциал своей базы в Гюмри. Экс-депутат ВС Армении, бывший диссидент Азат Аршакян умудрился по этому поводу брякнуть: «…Я считаю, что мощь базы (в Гюмри — Minval.az) надо не удваивать, а утраивать. Так же, как 7-я армия оставила все свое имущество – движимое и недвижимое – в Армении, так и база оставит нам все и уйдет». После чего добавил: « Думаю, русские оставят свои вооружения и на 102-й базе в Гюмри и покинут ее на Газелях. Газель мы им подарим, можем даже отправить на Сухой суперджет». Только вот думающие аналитики понимают: во-первых, с таким «троллингом» господин Аршакян слишком уж поторопился. Во-вторых, Россия никуда не уйдет, тем более оставив оружие. По крайней мере в обозримом будущем. И самое главное, Ереван даже теоретически не может повлиять на то, в каких сценариях Россия эту свою базу задействует. Но вот в случае обострения противостояния РФ с США и их союзниками на Ближнем Востоке, в странах Европы, на Балтийском море или еще где-нибудь США вполне могут нанести удар по российским военным базам и важнейшим узлам ее военной инфраструктуры, в том числе и по базе в Гюмри. Несколько дней назад в ходе очередных учений ВВС США уже отрабатывали нанесение удара по Крыму, и сообщения об этом в СМИ изрядно напугали крымчан: а если завтра война? Теперь же и «форпостянам» остается только с замиранием сердца прикидывать, какой «ответкой» это может обернуться для «многострадальной Армении», на территории которой располагается не совместный с Эрмитажем музей и не филиал Большой Московской консерватории, а российская военная база. Санкции, наложенные на РФ за оккупацию Крыма, нарастающее противостояние Москвы с Вашингтоном и его союзниками по НАТО — все это теперь имеет для Армении свою политическую и экономическую цену. Особо щедрое содержание своему «форпосту» Россия более не обеспечивает. Получив в концессионное управление армянские железные дороги, Москва, к вящему разочарованию ереванского бомонда, не «продавила» возобновление транзита ни с Азербайджаном, ни с Турцией, ни с Россией через оккупированную Абхазию (стоило ли на это все надеяться — другой вопрос). Сегодня местные эксперты время от времени возвещают, что «армянские железные дороги находятся на пороге прорыва», только вот в реальности этот прорыв напоминает, простите за «черный юмор», знаменитую фотографию «Крушение на вокзале Монпарнас». Воспрепятствовать тому, что железные дороги и трубопроводы теперь аккуратно обходят Армению, Россия не смогла (в Армении, впрочем, многие уверены, что и не пожелала). Все больше признаков, что действовать без оглядки на мнение Баку и Анкары у России уже не получается. А значит, о временах 366-го полка Армении лучше не мечтать — ситуация изменилась. Москва вроде бы продолжает дарить оружие, но вот выровнять баланс между Арменией и Азербайджаном уже не получается. На фоне «крымнаша», санкций и прочих неприятностей Кремлю и Арбатскому военному округу приходится считать деньги — долг предприятий ВПК уже превысил 13 миллиардов USD. А денег еще должно хватить на Сирию, Донбасс, африканские «проекты» и т.д. Еще раньше в Ереване прошло заседание Парламентской ассамблеи ОДКБ. Но и здесь разочарование: Еревану так и не удалось получить от российских делегатов твердые заверения, что Москва более не станет продавать оружие Азербайджану. И все это — на фоне воспоминаний об апрельских боях 2016 года, когда Москва договорилась о прекращении огня, но вот «возвращать Азербайджан на прежние позиции» даже не попыталась. О том, что произойдет, если Азербайджан задействует уже не 10% своей военной мощи, как тогда, и проведет не разведку боем, а полноценную военную операцию, в Ереване боятся даже думать.

И в результате в армянском обществе, причем именно в его пророссийском сегменте, нарастает даже не разочарование, а растерянность: что делать? Срочно искать другого покровителя? Но, как бы это поделикатнее, желающие взять Армению под опеку не толкаются локтями. К тому же в Армении не просто привыкли полагаться на поддержку Москвы — здесь воспринимали и воспринимают РФ едва ли не как «силовой блок плюс минфин» при ереванском политическом руководстве и пребывают в полной уверенности, что богатая, щедрая и сильная Россия просто обязана все профинансировать, залатать все «дыры» армянского бюджета и еще обеспечить Армии военное превосходство. И теперь, когда привычная и такая комфортная схема рушится, здесь звучат самые экзотические советы: местный политолог Рубен Меграбян возмущенно заявляет: если Россия является союзником Армении, то из этого следует, что она не должна продавать оружие противникам Армении, угрожающим ей войной. Затем, распалившись, добавил: «И если Россия считает Армению союзником, а Армения нуждается в этом оружии, значит, да, она должна поставлять оружие, а то тогда какой она союзник? И это не должна в качестве добра «продавать» нам». В переводе: Россия оружие Армении обязана исключительно дарить, а вот Армения при этом не считает необходимым даже воздерживаться от критики в адрес Москвы. Это, конечно, скорее повод посмеяться, только вот и заявление Меграбяна, и пикет перед посольством РФ в Армении не оставляют сомнений: здесь не теряют надежды «отрихтовать» политику РФ и вернуть ситуацию к «старым» и для кого-то «добрым» временам. И если вспомнить и о партии «Сасна Црер», и о существующих в Армении традициях политического террора, то становится понятным: нет никакой гарантии, что дело ограничится призывами политологов и в худшем случае пикетами у посольства, и на Россию не попытаются надавить при помощи террора.

Так что Кремлю лучше повнимательнее присмотреться к тому, что делается в его «любимом форпосте».

Нурани, политический обозреватель

Minval.az