Для кого она окажется наиболее опасной?

Есть такая притча про Моллу Насреддина, которого жена послала на базар за медом, дав с собой для такой покупки пиалу. Но когда продавец меда, зачерпнув свой товар ковшиком, наполнил медом пиалу Моллы Насреддина, в ковшике еще оставался мед. После чего Молла, недолго думая, переворачивает пиалу и говорит: а остаток наливай сюда, в выемку на донышке!

Сегодня эту притчу лучше держать в голове, анализируя расклад сил на сирийском поле, и развитие событий на американо-турецком треке.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом и подтвердил: его визит в США состоится в намеченные сроки. А затем, общаясь с журналистами, сообщил: «Мой визит в США пройдет в особый период проведения нашей операции «Источник мира». США отправили туда 32 тысячи грузовиков (c вооружением для YPG). Проводя эти переговоры, мы будем иметь в виду, что YPG, которые должны были уйти в течение 120 часов, как нам пообещали США, не ушли».

Казалось бы, эта новость должна вызвать нешуточное воодушевление в московских «коридорах власти»: Вашингтону и Анкаре не удается полностью «снять вопрос» об американской помощи YPG, которую в Турции считают ответвлением РКК, а значит… — и дальше самые что ни на есть радужные планы с гарниром в виде рассуждений «Трампу не хочется терять сирийскую нефть», «курды для него —ценный союзник» и т.д.

Только вот в реальности все далеко не так радужно. И не только потому, что в США, во-первых, понимают: сдавать публично курдов, конечно, не очень красиво, только вот куда хуже потерять такого союзника, как Турция. Важно другое: сегодня «искрит» не только на американском, но и на российском «треке». Несколькими часами ранее президент Турции предупредил: он собирается обсудить исполнение российско-турецкого меморандума по Сирии с президентом РФ Владимиром Путиным. «Истекли 150 часов, отведенные соглашением с РФ, но террористы не ушли из этой зоны. Они все еще атакуют, Сирийская национальная армия им отвечает. Сегодня у них 11 погибших. Нам молчать? Конечно, мы будем отвечать и успешно завершим это… Я намерен обсудить эту проблему с (президентом РФ Владимиром) Путиным» — цитируют его СМИ.

И вот тут цена вопроса уже другая. Особенно если анализировать ситуацию не по принципу «память как у золотой рыбки».

В самом деле, в последние месяцы в центре внимания были «трения» по теме помощи YPG-PKK между Турцией и США. Только вот вряд ли стоит забывать: Турция для США — проверенный союзник еще со времен Корейской войны, а YPG была на сирийском поле не более чем «временным попутчиком» — за неимением ничего лучшего. Наконец, нелишне вспомнить, как решительно и без особого душевного трепета США отказали в поддержке иракским курдам, когда те (не без наущения Москвы, но это большой секрет) попытались объявить независимость. А теперь Дональд Трамп и по поводу сирийских курдов заявил, что решение его предшественника Барака Обамы сделать в Сирии ставку на них было ошибкой. А это уже верный признак, что после долгого торга Трамп сдаст курдов «до конца». Просто потому, что «частично» такие дела не делаются.

А вот с Россией ситуация прямо противоположная. Для нее Турция — это не союзник, а как раз давний противник, причем здесь рубежи и первой «холодной войны», и нынешнего противостояния с Западом наложились на историческое соперничество. Сегодня, конечно, Москва и Анкара демонстрируют сближение и потепление, но нынешние «подвижки» на американо-турецком треке многие эксперты расценивают как красноречивое свидетельство: никакой «ссоры с Западом» и генеральной переориентации Турции нет и не предвидится. Генеральной своей цели российская дипломатия здесь так и не достигла.

А вот «традиционным союзником» для Москвы, и не только на «сирийском поле», является как раз выпестованная кремлевскими спецслужбами РКК. Искушенные наблюдатели вспоминают: в 2014-2015 годах, когда Москва и Анкара точно так же шли на сближение, власти Турции предпринимали усилия, чтобы урегулировать курдскую проблему мирным путем. И эти переговоры обещали быть небезуспешными. Но затем…24 апреля президент РФ Путин отправляется в Ереван — почтить память «жертв геноцида армян». Очень скоро рухнули и переговоры по курдскому урегулированию — РКК перешла к новой кампании террора. Уже потом в Сирии появятся российские ВКС, начнутся «залеты» бомбардировщиков в воздушное пространство Турции, один из них будет сбит… Наконец, изрядную пищу для размышлений дают совершенные курдскими террористами взрывы в Анкаре весной 2016 года, на пике «самолетного кризиса» с Россией.

Наполним: на 18 февраля 2016 года было запланировано проведение в Баку пятого заседания азербайджано-турецкого Совета стратегического сотрудничества на высшем уровне — с участием президентов Азербайджана и Турции Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана. Обсуждать, в числе прочего, предстояло проект Южного газового коридора. Но 17 февраля в Анкаре»автомобильная бомба» сработала у автобуса, перевозившего турецких военных летчиков. Погибло 28 человек, более 60 были ранены. Эрдоган отложил визит в Азербайджан — его перенесли на 15 марта. Но накануне второй даты визита начиненная взрывчаткой автомашина, управляемая террористами-«смертниками», взорвалась у переполненной автобусной остановки в районе Кызылай: 37 погибших. Могло ли это быть случайным совпадением — вопрос, скажем так, не без провокационной составляющей. Откуда мог поступить «заказ», особенно с учетом нервной реакции России на азербайджанские газовые проекты — тем более. Дальнейшие события тоже известны: президент Азербайджана Ильхам Алиев отправился в Анкару — провести намеченные переговоры и выразить поддержку братской Турции. Проект «Южного газового коридора» тоже развивается в соответствии с намеченным графиком. А вот «информация к размышлению» осталась.

А теперь эту самую «информацию к размышлению» дают и недавние умильные рассказы в российском эфире, как «протоптал дорожку к курдам» небезызвестный Примаков. Люди, знакомые с работой РосТВ, уверены: такой «вечер воспоминаний в эфире» не мог случиться без соответствующей «отмашки». Тем более на фоне нынешнего «танго» с Турцией.

А тогда совершенно другое «прочтение» получают и другие новости. РосСМИ после серии сусальных репортажей, как радостно местное население на севере Сирии встречает российскую военную полицию, признались: недавно совместный патруль закидали камнями и ботинками. Но тут же подчеркнули: камни кидали только в турецких патрульных — не в российских. Что это — просто новость? Или подготовка общественного мнения к прекращению этого самого совместного патрулирования под соусом «вас тут не любят, нас любят, так что дальше соблюдать договоренности не получится»?

Наконец, свою непонятную, или, наоборот, слишком понятную игру ведет Башар Асад, чьи СМИ бомбардируют аудиторию фейками, будто бы такие-сякие турецкие силы и их «наемники» грабят госсобственность, совершают преступления против мирных жителей, в частности, демонтировали и увезли в Турцию трансформаторы. Могли ли заинтересовать Турцию установленные в сирийской провинции трансформаторы — такой вопрос авторам фейков в голову не пришел. А вот другой вопрос уже не получится не озвучить: не началась ли на сирийском поле подготовка к срыву тех самых многообещающих договоренностей России и Турции, где Москва не сумела взять главный приз — «политическую переориентацию» Турции? Особенно с учетом того, что без этой переориентации полицейская операция в Сирии становится тяжелым и затратным мероприятием с неясными перспективами и весьма туманными, скажем так, «призовыми»? А если при этом Госдума обсуждает закон, который должен позволить отправлять в Сирию уже не только офицеров и «контрактников», но и «срочников», то к чему в реальности готовится на сирийском поле Россия? И какая роль отведена здесь курдам — испытанному союзнику Москвы?

Другое дело, что эти ответы вряд ли будут озвучены в официальных релизах.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az