Уже давно никто не сомневается, что начинать свой день лучше с каши. Но с какой? Эксперты решили выяснить всё про полезные свойства самых популярных каш и разобраться, какая из них самая-самая. Их рекомендации публикует интернет-сайт health info.

Екатерина Стрельникова, врач-нутрициолог, эксперт по здоровому питанию и фитнес-тестированию, говорит следующее:

«Каши действительно полезно есть на завтрак. Это источник «медленных» (полезных) углеводов, которые дадут хорошее чувство насыщения и обеспечат нормальную работу ЖКТ на весь день. При этом важно готовить кашу правильно. Например, овсянку лучше запаривать кипятком, чем варить. Варка искусственно повысит гликемический индекс — превратит полезный злак в «белую булочку» — и приведёт к потере львиной доли витаминов группы В и микроэлементов. Кроме того, каша не способна обеспечить потребность организма во всех питательных веществах. Поэтому к ней следует добавлять белковые продукты — сыр или творог идеально дополнят ваш завтрак. Не стоит забывать о полезном жире — добавляйте в кашу орехи/урбеч или льняное масло / масло кедрового ореха».

Овсяная каша

Трудно определить, какая крупа самая полезная в мире, но эту кашу хотя бы раз в жизни ел каждый человек (перед написанием этой статьи мы провели небольшой опрос в нашем инстаграме — больше всего оказалось любителей именно овсянки). Овсяную кашу можно готовить как на молоке, так и на воде (на молоке, конечно, вкуснее), в обоих случаях она не потеряет своих полезных свойств. А их немало. Овсяная каша богата магнием, фосфором, марганцем, железом, витаминами группы В и клетчаткой. Кроме того, овёс содержит немало антиоксидантов — среди них есть уникальный, который называется avenanthramides. Согласно этому исследованию, такой антиоксидант обладает противовоспалительными свойствами. Ещё овёс содержит большое количество бета-глюкана — тип растворимой клетчатки. Польза от бета-глюкана для организма и здоровья огромна. Во-первых, он снижает «плохой» уровень холестерина и уровень сахара в крови. Во-вторых, способствует росту хороших бактерий в пищеварительном тракте. И в-третьих, отлично насыщает и подавляет чувство голода.

Екатерина Стрельникова отмечает: «Особенно полезна овсяная каша людям с заболеваниями ЖКТ. За счёт высокого содержания аминокислот и витамина РР укрепляются стенки сосудов, выводится холестерин. Положительное влияние оказывается и на работу нервной системы, печени и щитовидной железы. Мышечные боли и напряжённость помогает снять биотин — вещество, также содержащееся в овсянке».

Гречневая каша

Мы обожаем гречку и никогда не перестанем восхвалять её ценные для организма свойства, о которых вы уже наверняка знаете. Но мы на всякий случай напомним. Гречка содержит уйму полезных элементов и веществ, например фосфор, цинк, железо, витамин В6, фолиевую и пантотеновую кислоту. Согласно исследованиям, гречка снижает «плохой» уровень холестерина, помогает предотвратить заболевания сердца и бороться с высоким давлением. Кроме того, гречневая крупа — отличный источник растительного белка, именно поэтому её так любят все спортсмены, вегетарианцы и стремящиеся похудеть люди.

Гречка помогает облегчить протекание диабета. В одном исследовании группа людей, страдающая сахарным диабетом, употребляла гречневую кашу в течение двух месяцев. В конце эксперимента участники обнаружили, что стали лучше себя чувствовать и заметили снижение резистентности к инсулину без каких-либо лекарств. Нередко гречку сравнивают с новомодным киноа — они содержат примерно одно и то же количество белков, жиров и углеводов, но при этом гречневая крупа намного дешевле. А ещё гречку любят за то, что она имеет низкий гликемический индекс и относится к группе продуктов gluten-free.

Кукурузная каша

Кукурузная каша, как и гречка, не содержит клейковины, поэтому её могут есть все, кто страдает целиакией (непереносимостью глютена).

В этой крупе содержится железо и фосфор. Железо способствует переносу кислорода по всему организму, а также ускоряет метаболизм, активируя особые ферменты, необходимые для производства энергии. Фосфор, в свою очередь, нужен для крепких костей и зубов. Кукурузная каша содержит немало углеводов (94 грамма в одной чашке), поэтому она отлично подойдёт спортсменам для завтрака, но в то же время её не стоит есть, если вы пытаетесь сбросить вес.

Екатерина Стрельникова говорит: «Кукурузная крупа и каши из неё, на мой взгляд, наименее привлекательны для организма и фигуры — она содержит большое количество углеводов (75%), мало витаминов и минеральных веществ, а белок кукурузы неполноценен по составу и плохо усваивается. Однако кукурузная крупа тормозит процессы гниения и брожения в кишечнике, поэтому её рекомендуется периодически — хотя бы один раз в неделю — включать в рацион».

Пшённая каша

Пшёнка — очень полезная, вкусная и питательная каша. Наверняка она у всех ассоциируется с детством, поэтому до сих пор её любит так много людей. Помимо приятного вкуса, пшённая каша может похвастаться важными свойствами. Исследования показывают, что пшено способствует улучшению состояния при бронхиальной астме, а может и вовсе предотвратить её появление. Также эта крупа снижает риск развития диабета второго типа — она содержит много магния. Этот элемент как раз и является главным «борцом» с этим заболеванием. Пшено — источник не только магния, но и кальция, меди, марганца, фосфора, железа, витаминов группы В и различных полезных веществ, например лейцина, триптофана, треонина и гистидина.

«Пшённая крупа практически гипоаллергенна, способствует выведению токсинов из организма (в частности антибиотиков), улучшает пищеварение и обладает липотропным действием — попадая в организм, она мешает жиру всасываться в стенки сосудов. Пшёнку не рекомендуется есть при пониженной кислотности желудочного сока, воспалительных процессах в кишечнике и заболеваниях щитовидной железы», — отмечает Екатерина Стрельникова.

Каша из полбы

На волне следования здоровому образу жизни особую популярность полба получила только сейчас, хотя это зерно появилось очень и очень давно — примерно за 5—6 тысяч лет до нашей эры. Мука из крупы полбы, макароны из полбы, хлопья из полбы — все вроде бы слышали о них, но не знают, какими полезными свойствами обладает полба. Сейчас мы расскажем — ведь есть что! Крупа полбы богата различными микроэлементами — железом, фосфором, цинком, калием — и веществами. Среди таких веществ можно выделить никотиновую и фолиевую кислоту и тиамин. Никотиновая кислота играет ключевую роль в надлежащей работе эндокринной системы. Фолиевая кислота снижает риск появления сердечных заболеваний и приступов, а также способна защитить плод ребёнка от развития дефектов во время беременности женщины. Благодаря тем же минералам — цинк, магний, медь, фосфор, селен — полба оказывает положительное воздействие на здоровье костей и препятствует развитию остеопороза.

Льняная каша

Так же, как и о полбе, о льняной каше сторонники здорового образа жизни и правильного питания вспомнили совсем недавно. И вспомнили не зря: льняная каша — кладезь витаминов и ценных элементов. Среди многих веществ можно выделить жирные кислоты омега-3, лигнаны, растворимую и нерастворимую клетчатку. Кислоты омега-3 известны как «хорошие» жиры и считаются крайне полезными для здоровья сердца. Лигнаны — это растительные фитоэстрогены, которые обладают антиоксидантными свойствами, а значит, способны противостоять раку. По словам директора по вопросам здравоохранения и питания в The Flax Council of Canada Келли Фицпатрика, недавние исследования показали: льняное семя защищает от появления рака молочной железы, рака предстательной железы и рака толстой кишки.

Рисовая каша

Белый шлифованный рис, как известно, не самый полезный продукт. В ходе обработки зерно теряет все ценные вещества, а следовательно, и свойства. Но если вы не готовы отказать себе в рисовой каше на молоке (а ведь это и правда очень вкусно), то иногда побаловать себя этим блюдом на завтрак всё-таки можно — попробуйте приготовить кашу из коричневого риса, который как раз содержит уйму витаминов, особенно витамины группы В, и микроэлементов, таких как магний, марганец и кальций.

«Рисовая крупа славится высокой усвояемостью. Кроме того, эта крупа способна впитывать в себя все ненужные и вредные для человека вещества, поступающие с другими продуктами. Эти абсорбирующие свойства рисовой каши успешно используются для эффективного выведения токсинов и шлаков. Именно поэтому диетологи рекомендуют употреблять её во время различных диет. Но для каши, как правило, мы используем белый рис — он проходит «шлифовку» и лишается оболочки, в нём остаётся очень малое количество витаминов группы В и микроэлементов, к тому же он имеет высокий гликемический индекс. Всё это немного снижает привлекательность рисовой крупы», — говорят диетологи.

Манная каша

Хотели мы того или нет, но буквально каждый из нас ел манную кашу в детском саду. Эту кашу мы вряд ли увидим в списке полезных блюд, особенно если человек старается привести себя в форму или просто правильно питается. И вот почему.

Манная крупа изготавливается из пшеницы. В ней содержится 70% углеводов всего химического состава, мало клетчатки, витаминов и минеральных веществ, а также она имеет высокий гликемический индекс. Манная крупа легко переваривается и быстро усваивается, поэтому её нежелательно употреблять при избыточной массе тела. Благодаря обволакивающему действию и высокой усвояемости манную кашу очень полезно есть не только в детском и пожилом возрасте, но и людям, имеющим проблемы с желудком, кишечником, пережёвыванием пищи, а также тем, кто находится на реабилитации после тяжёлых заболеваний и сложных операций.

Ячневая каша

И последняя в нашем списке, но не последняя по полезности каша — ячневая. Она идеально подходит для завтрака — ячневая крупа содержит селен, медь, марганец, триптофан. Марганец успокаивает нервную систему, а триптофан, в свою очередь, участвует в выработке серотонина (гормона счастья). Всё в совокупности помогает нам быть счастливыми, энергичными и спокойными — а что ещё нужно для удачного начала нового дня? Также в ячневой крупе есть холин — важное питательное вещество, которое поддерживает структуру клеточных мембран, помогает в передаче нервных импульсов и поглощении жиров, нормализует сон.

«На мой взгляд, самые полезные каши — это гречневая и овсяная. Они лидируют по содержанию витаминов и микроэлементов, прекрасно усваиваются и имеют низкий гликемический индекс, что хорошо для фигуры. Также они не требуют много времени для приготовления — гречку достаточно залить кипятком на ночь, а овсянку — утром на 5—10 минут. Самые, по моему мнению, неполезные — кукурузная крупа и манка: они обладают низким содержанием витаминов, микроэлементов, малым количеством растительного белка и довольно высоким гликемическим индексом. Если вы худеете или поддерживаете себя в форме, старайтесь не налегать на них. Ешьте эти каши 3-4 раза в месяц, так как разнообразие — принцип здорового питания», — подытоживает Екатерина Стрельникова.

Minval.az