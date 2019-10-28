Государственный комитет по статистике Азербайджана назвал причины, по которым некоторые лица остались вне процесса переписи населения и меры, которые будут предприняты в связи с этим.

Как сообщил в понедельник Trend руководитель переписной группы Госкомcтата Азад Аббасалиев, согласно информации, поступившей от комиссий содействия переписи населения, созданных во всех районах и городах страны, очередная перепись населения в стране в целом завершилась.

По его словам, у нас, как и в зарубежной практике, во время посещения квартир граждан переписчиками, которые непосредственно осуществляющими перепись, они не разминулись с главой или членами домашнего хозяйства.

«В таком случае, согласно правилам проведения переписи, составляется документ, именуемый «Письмо лицам, которых не удается застать дома», который закрепляется на двери квартиры. В документе излагается просьба, чтобы гражданин связался с ними и назначил удобное для него время для проведения опроса. Но, бывает, что документ срывают с двери», — сказал Аббаслаиев.

Он добавил, что для обеспечения качества полученной информации, после завершения переписи, то есть с 11 по 15 октября, инструкторами-контролерами и переписчиками были проведены контрольные посещения, наряду с проверкой качества работы переписчика в избирательном порядке, также навещались квартиры, в которых никого не оказалось во время переписи. Кроме этого, обеспечивается перепись, на основе обращений на «горячую линию» Госкомстата лиц, которые не приняли участие в процессе по каким-либо причинам.

Minval.az