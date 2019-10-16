Есть ли у «армянского лобби» повод для радости?

Выявить единый вектор в том, что происходит между США и Турцией — задача не из простых. С одной стороны, Дональд Трамп объявляет о введении против Турции санкций (которые, однако, вряд ли действительно «обрушат» ее экономику), а с другой, выводит из Сирии войска и направляет в Анкару делегацию для переговоров. Да еще к тому же санкции будут в силе до того, как Турция прекратит огонь, а турецкая операция «Источник мира» вряд ли рассчитана лет на 10-15. Так что в целом все происходящее более всего напоминает этакий «торг на повышенных тонах», помноженный на стремление США сохранить отношения с Турцией, «сдать» курдов, но при этом «зачеркнуть» впечатление, что Вашингтон дал Анкаре «зеленый свет» на эту операцию.

И вот на этом фоне на лентах информагентств появилась новость: свои санкции против Турции вводит штат Калифорния! Как радостно рапортует Армянский национальный комитет Америки (ANCA), губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом подписал акт о прекращении экономических связей с Турцией. К вящей радости армянских лоббистов, губернатор заявил, что «Калифорния выступает за справедливость и помнит полтора миллиона человек, убитых во время «геноцида армян» (здесь и далее кавычки наши — Minval.az). Сегодня и каждый день давайте подтверждать, что мы никогда не забудем и всегда будем выступать против ненависти и злодеяний, где бы они ни совершались». В команде губернатора подсчитывают, сколько голосов местных армян положили в свою «копилку». А в армянских кругах потирают руки: Калифорния именует себя «седьмой экономикой мира», и если там постановили прервать все связи с Турцией в ответ на ее «политику отрицания «геноцида армян»», то в Анкаре всенепременно испугаются, дрогнут и…

Ой ли?

Не беремся судить, удалось ли таким способом Гэвину Ньюсому заручиться поддержкой избирателей «маленькой Армении». Просто, как бы это поделикатнее, решение губернатора — это классическая «искра в болото». А громкий пиар — не более чем попытка раздуть слона, не имея даже мухи. Дело, собственно, даже не в том, проживут ли в Турции без калифорнийского вина, голливудской кинопродукции и даже популярной марки джинсов. Просто лучше не забывать: речь идет о США, где существует четкое разделение властей вообще и понимание, где заканчиваются полномочия штата и начинаются федеральные, в частности, Введение санкций против той или иной страны — это прерогатива федеральных властей. Более того, тут существует свой многоэтапный и довольно-таки громоздкий механизм, включающий в себя и принятие конгрессом США (а не отдельно взятого штата) специального закона, подписание президентом исполнительного указа, подробную работу министерства финансов, Госдепартамента и т.д. На уровне штатов санкции не вводятся. И если губернатор Калифорнии попытается запретить, к примеру, фирме Levi’s поставлять в Турцию джинсы, курточки и банданы, то владельцы «джинсового» концерна могут без труда оспорить это решение в федеральном суде. И здесь лучше обратиться к событиям не такого уж давнего прошлого в том же штате Калифорния.

Напомним: на рубеже веков грянул скандал с так называемыми «спящими счетами» в швейцарских банках. Речь шла о депозитаз, принадлежавших людям, ставшим жертвами Холокоста. Суммы с учетом даже не очень щедрых швейцарских процентов были внушительными, расставаться с деньгами банкирам не хотелось, скандал вышел очень громким. И под его влиянием несколько оборотистых американских адвокатов армянского происхождения – Варткес Егиаян, Брайан Кабатек и Марк Герагос – решили повторить нечто похожее с «жертвами геноцида армян». Только на сей раз речь шла не о швейцарских счетах, а о страховых полисах американских фирм, которые накануне первой мировой будто бы в массовом порядке приобретались анатолийскими армянами.

Иск, поданный господами Егиаяном, Кабатеком и Герагосом, с самого начала выглядел надуманным. В самом деле, каким образом анатолийские армяне сплошь застраховались у американских фирм? Почему суммы указаны в долларах и фунтах, а не старых османских лирах? Почему о «спящих полисах» вспомнили только сейчас, после скандала вокруг швейцарских банков? Но армянским лоббистам удалось провести через конгресс все того же штата Калифорния соответствующий закон, и несколько крупных американских страховых компаний, беспокоясь за свою репутацию, решили «раскошелиться». В частности, в 2004 году New York Life Insurance Company (NYL) согласилась выплатить ни много ни мало 20 миллионов долларов. 17 миллионов из них предназначалось наследникам и адвокатам, а 3 миллиона — 9 армянским организациям США, которые «защищали политические интересы жертв «геноцида»». В армянских кругах радостно возвещали, что, дескать, «корпоративная Америка признала «геноцид»!» Здесь уже строили планы, как будут предъявлять иски Турции. Но внезапно все закончилось громким пшиком. По инициативе президента США Барака Обамы Верховный суд США “армянский страховой рэкет” прекратил, постановив, что вопросы, затрагивающие внешнюю политику, на уровне штатов не решаются.

А в США, напомним, действует прецедентное право. И теперь это решение Верховного суда без труда распространяется на калифорнийский бизнес, который пожелает сотрудничать с Турцией, невзирая на губернаторский запрет. Так что желающие поставлять в Турцию калифорнийское вино, голливудские фильмы, джинсы или индейские поделки могут не беспокоиться. Максимум, на что хватит губернаторского решения — это запретить, к примеру, приобретать турецкие фисташки или оливки для губернаторского офиса и других учреждений штата. И эту «потерю» турецкая экономика скорее всего просто не заметит.

Если, конечно, это губернаторское решение вообще будет выполнено — хотя бы на уровне административных учреждений штата Калифорния. В чем есть очень большие сомнения

Нурани, политический обозреватель

Minval.az