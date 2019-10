Американская актриса Натали Портман может сыграть Тора в трилогии по комиксам Marvel после выхода картины «Тор: Любовь и гром», передает портал We Got This Covered со ссылкой на осведомленный источник.

Героиня Портман Джейн Фостер в первых картинах о Торе была ученой, однако в новой трилогии она должна обрести силу бога Тора и поднять его молот.

«Газета.ру» напоминает, что после выхода четвертой части франшизы Тайки Вайтити «Тор: Любовь и гром» из киносерии уйдет исполняющий роль Тора Крис Хемсворт.

Minval.az