✔Yeniyetmə şahmatçımız Aydın Süleymanlının Hindistanda 14, 16 və 18 yaşlı oğlanlar və qızlar arasında keçirilən şahmat üzrə dünya çempionatının qalibi olması xəbəri hər birimizə ancaq qürür və sevinc hissi yaşada bilər. Dünya çempionu titulu uğrunda yarışlarda qələbə qazanmağı münasibətilə Aydını ürəkdən təbrik edir, ona yeni-yeni nailiyyət və qələbələr arzulayıram! ✔Новость о победе нашего юного шахматиста Айдына Судейманлы на проходящем в Индии чемпионате мира по шахматам среди юношей и девушек в возрасте 14, 16 и 18 лет, вызывает в каждом из нас только чувство гордости и радости. Искренне поздравляю Айдына с завоеванием звания чемпиона мира, желаю ему новых достижений и побед!