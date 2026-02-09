Депутат Европейского парламента из Люксембурга Фернан Картайзер выразил мнение, что переговоры генерального секретаря НАТО Марка Рютте с США о будущем Гренландии являются предательством союзников по альянсу.

По его словам, Рютте начал обсуждать вопрос территориальной целостности суверенного государства без мандата и без согласия ведущих европейских стран. Политик также усомнился, имел ли генсек НАТО право вести такие переговоры от имени альянса.

Картайзер подчеркнул, что подобные действия подрывают доверие как к генеральному секретарю, так и к НАТО в целом. «НАТО была создана для защиты своих государств-членов, а не для их предательства или „продажи“», — цитирует его ТАСС.

Евродепутат добавил, что ситуация вокруг Гренландии уже нанесла серьёзный ущерб отношениям между Евросоюзом и Соединёнными Штатами.