Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах по масштабированию производства украинского вооружения за рубежом. Об этом глава государства сообщил на встрече с преподавателями и студентами Киевского авиационного института.

«Сегодня мы открываем экспорт. В Европе в 2026 году будет уже десять экспортных центров. Это и страны Балтии, и страны Северной Европы. В 2026 году будут работать десять представительств. В середине февраля мы увидим производство наших дронов в Германии. Я приму первый дрон. Это линия, которая работает. В Великобритании действуют производственные линии. Это всё наши украинские технологии», — отметил президент.

Он подчеркнул, что безопасность Европы сегодня во многом строится на технологиях и дронах. По его словам, существует несколько проектов, которые будут базироваться преимущественно на украинских технологиях и украинских специалистах.

«Мы просто в войне, и ещё не все компании ощущают такое пространство свободы, что могут выходить на другие рынки», — добавил Зеленский.