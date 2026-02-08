Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи высоко оценил усилия Азербайджана и шести других стран региона по снижению напряжённости и подчеркнул их важную роль в поощрении переговоров между Тегераном и Вашингтоном. Об этом информирует IRNA.

Глава иранского внешнеполитического ведомства отметил, что в настоящее время ведутся консультации с региональными государствами, которые сами стремятся оказать содействие в этом процессе.

Арагчи сообщил, что лидеры Азербайджана, Турции, Пакистана, Саудовской Аравии, Объединённых Арабских Эмиратов, Катара и Египта провели телефонные переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

«У меня также было и будет множество телефонных разговоров с министрами иностранных дел стран региона. Мы с уважением относимся к доброй воле и искренним усилиям региональных стран. Их роль в снижении напряжённости, предотвращении экстремальных шагов и побуждении сторон к переговорам была весьма эффективной. Поддержка переговоров со стороны государств региона — это очень позитивный момент, и мы продолжим консультации со странами региона», — заявил он.

По словам главы МИД, усилия региональных государств могут сыграть важную роль в достижении результатов на ирано-американских переговорах и в обеспечении устойчивости достигнутых договорённостей.

Арагчи также отметил, что Иран продолжает консультации со своими стратегическими партнёрами — Китаем и Россией.

«Вчера мой заместитель встретился с послами Китая и России. Мы проинформировали их о деталях и ходе переговоров и продолжим консультации с ними», — сказал он.