Россия не собирается нападать на Европу, однако готова дать полноценный военный ответ в случае необходимости. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе «Итоги недели».

По его словам, у России нет планов нападать на европейские страны.

«Ни на какую Европу мы не собираемся нападать, нам это совершенно ни к чему. И если вдруг Европа реализует свои угрозы подготовиться к войне против нас и начнет нападать на Российскую Федерацию, президент сказал, что это будет не специальной военной операцией с нашей стороны, а полноценным военным ответом всеми имеющимися средствами в соответствии с доктринальными документами», — подчеркнул глава МИД РФ.