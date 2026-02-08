Община Западного Азербайджана обратилась к вице-президенту США Джеймсу Дэвиду Вэнсу в связи с его грядущим визитом в Азербайджан.

В обращении отмечается, что о визите стало известно из сообщений прессы, и гостя приветствуют в «Стране огней». Подчеркивается, что Азербайджан является миролюбивой страной, где исторически в согласии жили мусульмане, христиане и иудеи, а также придается большое значение семейным и духовно-нравственным ценностям.

В письме говорится о развитии отношений Азербайджана с христианским миром и Святым Престолом, а также о недавних визитах высокого уровня в Ватикан. Отмечается, что в Баку открыт офис «Церкви Иисуса Христа Святых последних дней», а также планируется строительство второй католической церкви.

В обращении подчеркивается, что начиная с 1987 года западные азербайджанцы в Армении подверглись депортации, их населенные пункты были разрушены, а культурное наследие — уничтожено или присвоено. В частности, упоминается изменение сущности Голубой мечети в Иреване.

Отмечается, что, несмотря на интеграцию в азербайджанское общество, западные азербайджанцы не забыли родные земли и сохраняют стремление вернуться туда. При этом подчеркивается, что у них нет территориальных претензий к Армении, и они поддерживают политику президента Азербайджана Ильхама Алиева по достижению прочного мира и процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией при поддержке президента США Дональда Трампа.

В заявлении приветствуется историческая встреча 8 августа 2025 года в Вашингтоне, совместная декларация лидеров Азербайджана, Армении и США, а также парафирование мирного договора. Отмечается и прогресс в нормализации отношений, включая меры по укреплению доверия и начало торговых связей.

Община также выразила ожидание скорой реализации «Маршрута Трампа для международного мира и процветания».

В завершение подчеркивается, что достигнутые успехи дают надежду на возвращение западных азербайджанцев на исконные земли, восстановление разрушенных населенных пунктов, посещение кладбищ и реставрацию мечетей. Для этого, по мнению Общины, необходима поддержка международного сообщества, прежде всего США.

Отмечается, что визит вице-президента США в регион может внести значительный вклад в нормализацию отношений, развитие торговли и транспортных связей.