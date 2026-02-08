Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес выразила поддержку закону о всеобщей амнистии, который рассматривается Национальной ассамблеей страны. Об этом она заявила в эфире телеканала Venezolana de Television.

«Я приветствую единогласное одобрение в первом чтении Национальной ассамблеей закона об амнистии», — сказала она, подчеркнув, что этот документ должен служить миру и примирению в Венесуэле.

По словам Родригес, правосудие должно стать краеугольным камнем демократического сосуществования. Она отметила, что венесуэльский народ пережил тяжёлые испытания и остаётся непобедимым, а также призвала сохранять единство в свободной и независимой стране.