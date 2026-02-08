Президент США Дональд Трамп подписал указ, который меняет подход Вашингтона к продаже оружия другим странам. Теперь приоритет при закупках будет определяться по новым правилам, сообщает Reuters.

Согласно документу, преимущество в получении американского вооружения будут иметь государства с высокими оборонными расходами и стратегическим значением в своих регионах.

Как отмечает агентство, указ, устанавливающий «Стратегию приоритетной передачи вооружений в интересах Америки», означает заметный сдвиг в политике США в сфере экспорта оружия.

Документ предписывает федеральным ведомствам отдавать приоритет зарубежным военным продажам партнёрам, которые вкладывают значительные средства в собственную оборону и занимают важные позиции в ключевых географических регионах.

Ожидается, что этот шаг ускорит поставки американского оружия союзникам, а также позволит использовать зарубежные закупки для расширения производственных мощностей в США.

В публикации Белого дома подчёркивается, что в будущих сделках приоритет будет отдаваться американским интересам, поскольку иностранные закупки и капитал планируется использовать для наращивания производства и оборонного потенциала страны.