Бывший моряк Королевского флота Великобритании Зак Блэкман рассказал, что зарабатывает до 30 тысяч фунтов стерлингов в неделю на продаже носков и другого контента для фетишистов. Об этом сообщает издание Daily Star.

Блэкман служил во флоте с 18 лет и рассчитывал сделать карьеру, но спустя три года его уволили за участие в съёмках порно. После этого он сосредоточился на создании контента для взрослых и достиг заметных финансовых успехов. Наиболее прибыльными оказались фотографии ног. «Я был в шоке, что это такой большой рынок», — признался он в интервью британскому телешоу This Morning.

По словам Блэкмана, некоторые клиенты платят до полутора тысяч фунтов за пару носков. Однажды ему удалось продать за несколько сотен фунтов 30-секундное видео, в котором он просто снимает носки. «Один человек рассказал мне, что оставил жену дома, чтобы поехать забрать мой носок», — добавил он.