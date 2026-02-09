В Шамкирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого есть погибший и раненые. Как сообщает Report, автоавария произошла на территории села Сабиркенд.

Автомобиль марки Tofaş под управлением жителя Зангиланского района, 1993 года рождения Суджаддина Шукюрлю, вышел из-под контроля и врезался в дерево на обочине дороги.

В результате происшествия пассажир — житель Исмаиллинского района, 1988 года рождения Алтун Мустафаев — скончался на месте.

Другие пассажиры — житель Кубинского района, 1994 года рождения Самир Гурбанов, и житель Шамахинского района, 1997 года рождения Намиг Аскеров — получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы.

По факту проводится расследование.