Россия планирует широкомасштабное наступление на юге и востоке Украины летом 2026 года, сообщается в отчете Института изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, российское военное командование намерено задействовать стратегические резервы для летней операции, однако их количества может быть недостаточно для достижения поставленных целей.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец прогнозирует, что новое масштабное наступление россиян может начаться уже в конце апреля 2026 года. По его оценкам, россияне, вероятно, сосредоточатся на направлениях Славянск-Краматорск или Орехов-Запорожье.