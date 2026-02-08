Генеральный директор The Washington Post Уилл Льюис покидает свой пост. Его отставка последовала всего через несколько дней после волны увольнений, затронувшей около 30% персонала издания — более 300 журналистов.

В своём заявлении Льюис охарактеризовал решение как «трудное», но необходимое «для обеспечения устойчивого будущего газеты». Уход руководителя, лично курировавшего масштабные сокращения, вызвал широкий резонанс в медиасообществе. Бывший главный редактор издания Марти Барон назвал день увольнений «одним из самых тёмных в истории одной из величайших новостных организаций мира».

Льюис был назначен гендиректором владельцем газеты Джеффом Безосом в начале 2024 года, напоминает The New York Times. Ему ставилась задача преобразовать издание и остановить многолетние финансовые убытки.

Кэти Меттлер, бывшая председатель профсоюза газеты, прокомментировала отставку: «Я рада, что Уилл Льюис ушёл. Жаль, что это не случилось раньше — до того, как он уволил всех моих друзей».