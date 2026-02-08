Великобритания рассматривает возможность захвата танкеров, принадлежащих так называемому «теневому флоту» России, что может открыть новый фронт против Москвы и снизить доходы России от экспорта нефти, сообщает The Guardian.

По данным источников из британских оборонных ведомств, военные сценарии изъятия судов с сомнительным статусом уже обсуждались между союзниками по НАТО. Однако после аналогичной операции США в Атлантическом океане в прошлом месяце конкретных шагов пока не предпринималось.

Согласно Lloyd’s List Intelligence, в январе зафиксировано 23 судна теневого флота с поддельными или фиктивными флагами в Ла-Манше и Балтийском море. Большинство танкеров перевозят российскую нефть, поставляя её в Китай, Индию и Турцию.

Главный редактор Lloyd’s List Ричард Мид отметил, что «Королевский флот может оспорить любое количество судов по морскому праву, так как они фактически лишены гражданства, но из-за риска эскалации этого не делает».

Министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что нефть, изъятая в ходе таких операций, можно было бы реализовать в пользу Украины, чтобы поддержать её в борьбе против вторжения российских войск.

Эксперты напоминают, что около 5–6 млн баррелей российской нефти в день транспортируются морским путём, при этом примерно 60% направляется в Китай и Индию. После введения санкций Запада Россия приобрела около 400 старых танкеров для формирования теневого флота, часто используя поддельные флаги или минимальное страхование.