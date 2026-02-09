Кандидат юридических наук, заместитель генерального прокурора Украины в 2019–2022 годах Гюндуз Мамедов в статье для швейцарского онлайн-издания Heidi.news заявил о тяжелых условиях содержания украинских военнопленных в России и раскритиковал бездействие Международного комитета Красного Креста (МККК).

Мамедов вместе с коллегой, имя которого не раскрывается из-за его служебных обязанностей, направили письмо в МККК, в котором заявили, что «непонятное молчание» организации по поводу действий РФ стало недопустимым.

Авторы напомнили, что МККК десятилетиями создавал репутацию нейтрального «хранителя международного гуманитарного права», действующего через конфиденциальный диалог ради доступа к пленным и гражданским. Однако, по их словам, в условиях систематических пыток, казней, содержания людей в нечеловеческих условиях и отказа в доступе к пленным со стороны РФ такое молчание превращается в бездействие.

В статье упоминаются, в частности, трагедия в Оленовке, применение химического оружия, экологические последствия подрыва Каховской дамбы и массовые казни украинских военнопленных. По данным украинской прокуратуры, казнены как минимум 322 пленных, а ООН задокументировала более 90 случаев внесудебных казней.

Авторы также раскритиковали отчеты МККК, в которых данные о визитах в места содержания в Украине и России приводятся без уточнений. По их мнению, это может скрывать отсутствие реального доступа к украинским пленным на территории России и на оккупированных территориях.

В публикации отмечается, что внутренние документы МККК предусматривают разные уровни реакции — от конфиденциального диалога до публичного осуждения, если нарушения носят системный и серьезный характер. Однако, по мнению авторов, организация продолжает хранить молчание, что подрывает авторитет международного гуманитарного права и ставит под угрозу жизнь тысяч людей.

«При этих обстоятельствах оглушительное молчание МККК больше не является средством достижения цели. Оно стало политической позицией. И именно эта позиция ставит под угрозу судьбу украинских военнопленных и гражданских лиц, а также сам авторитет международного гуманитарного порядка. Украинцы доказали свое достоинство даже в плену. Наконец пришло время действовать и продемонстрировать мужество. Пришло время, чтобы Женева высказалась громко и четко», — говорится в письме.