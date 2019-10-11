Заместитель министра иностранных дел Армении распространяет ложь и занимается обманом армянского народа.

Об этом в пятницу сказала пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя высказывания заместителя министра иностранных дел Шаварша Кочаряна, прозвучавшие на форуме в Ханкенди.

Абдуллаева отметила, что отождествление Кочарьяном принципа международного права «на самоопределение народов» с незаконными насильственными сепаратистскими усилиями армянской общины, проживающей на территории Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, которые поддерживаются агрессивными деяниями Армении, означает подкрепленную ложью фальсификацию истории и искажение правовых принципов.

«Право не терпит лжи и документы, в которых отражены принципы международного права, составлены достаточно открыто и в ясно. Если Кочарян не имеет понятия об Уставе ООН, о резолюциях Совбеза ООН, Хельсинкском заключительном акте ОБСЕ, а также о решениях Верховного совета СССР, принятых в связи с незаконными сепаратистскими настроениями, тогда заместителя министра иностранных дел Армении можно только пожалеть.

Искажение Сумгайытских событий, которые были подготовлены и осуществлены Армений в рамках агрессии против Азербайджана, и то, что среди осужденных приговором суда по этому преступлению 92 человек были и армяне, показывает, что армянская сторона в очередной раз пытается свалить свою ответственность на других. Единственной причиной сегодняшней ситуации в регионе, нахождения под оккупацией 20 процентов территорий Азербайджана, признанных на международном уровне, наличия свыше миллиона азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, является является агрессивная и захватническая политика Армении, осуществляемая на государственном уровне. Переговоры по урегулированию конфликта ведутся при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ между Арменией и Азербайджаном, и основные принципы, суть переговоров неоднократно оглашались странами-сопредседателями. Нелепая и безосновательная попытка Кочаряна исказить суть конфликта и процесса переговоров является не чем иным, как дешевой армянской пропагандой», — сказала Лейла Абдуллаева.

Minval.az