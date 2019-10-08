Среди любителей здорового образа жизни все большую популярность приобретает йога, помогающая параллельно улучшать физическое и психологическое состояние человека. Именно поэтому инструктор по йоге всегда гораздо больше, чем просто фитнес-тренер, помогающий накачивать группу мышц в тренажере. Инструктор йоги должен обладать широким кругозором, недюжим интеллектом, так как одна из его прямых обязанностей — вести психологическую и терапевтическую работу со своими учениками. Кроме того, инструктор по йоге обучает специальным физическим упражнениям, прививает особое мировоззрение и повседневные практики заботы о здоровье.

В Азербайджане йога стремительно набирает обороты и вот уже несколько лет подряд Пространство Современного Искусства YARAT совместно с Управлением Приморского бульвара проводит масштабный фестиваль йоги, одним из основных партнеров которого является также посольство Индии в Азербайджане.

Отметим, что фестиваль уже стал традиционным, и для его проведения был выбран газон Приморского бульвара В 2018 году фестиваль йоги на открытом воздухе объединил все школы и центры йоги, в программе участвовали — Медитационный Центр «The Art of Living», Студия Йоги Шахи, Академия Йоги и Центр Халса.

Для беседы мы пригласили сегодня в редакцию «Минвала» Диану Мазину — профессионального инструктора по йоге, а точнее, по нескольким направлениям йоги. И, пользуясь случаем, задали нашей гостье ряд вопросов, ответы на которые должен знать каждый, кто решил сделать йогу основным принципом своей жизни.

— Диана, прежде всего, расскажи про йогу в Азербайджане. Насколько мне известно, у нас это течение возникло сравнительно недавно, и многие не верят в его эффективность. Кроме того, хотелось бы узнать побольше о йога-инструкторах, проводятся ли семинары, тренинги? Приезжают ли специалисты из стран, где учение йоги брало свое начало?

— Да, на самом деле, йога в Азербайджане – явление далеко не новое, она практикуется уже не первый год, ее течения постоянно увеличивают оборот, расширяют формы, и на сегодняшний день, соответственно, в стране есть довольно много инструкторов, эти направления практикующих. Любителей йоги собирают и фестивали, приводящиеся в стране, различные мероприятия, которые посещают йоги из других стран. И соответственно, обо всех этих мероприятиях народ узнает через социальные сети в основном.

— Насколько нам всем известно, йога – это комплекс физических упражнений, основанный на духовно-философском учении. Скажи, уроки в наших школах йоги проводятся по тому же принципу, или все же философию отбросили подальше и делают ставку только на физических упражнениях?

— Давайте я уточню: йога – это совокупность духовных, психических и физических практик, направленных на познание истинной природы своего «я», открывающие возможность для человека стать более совершенным и достичь гармонии.

Не могу сказать за всех, это было бы в корне неправильно. А потому говорю только за себя: у меня подход к каждому индивидуальный. Конечно, чаще люди приходят за физическим здоровьем, но бывает, что обращаются люди, готовые и имеющие желание познать больше и развиваться дальше. В любом из случаев, я всегда стараюсь помочь, направить и поделится опытом.

— Могут ли занятия йогой облегчить течение неизлечимых заболеваний? Говорят, что человек, освоивший технику йоги в совершенстве, прекрасно борется со своими внутренними демонами, и благодаря правильной циркуляции энергии, многие болезни отступают. Так ли это на самом деле?

— Обо всех болезнях не скажу, но особо отмечу, что регулярные занятия йоги способствуют очищению энергетических каналов, снимают мышечные и сухожильные блоки, а также увеличивают гибкость позвоночника и разрабатываются суставы, замечу – это очень и очень важно! Кроме того, благодаря дыхательным упражнениям организм насыщается кислородом, улучшается кровообращение и обмен веществ. Регулярные занятия йогой помогают нормализовать давление, работу сердечно-сосудистой, лимфатической и иммунной систем. И самое главное – йога замедляет процесс старения организма, а потому женщины, которым уже далеко за 30, должны обязательно взять последний пунктик на заметку. Занятия йоги могут намного улучшить состояние здоровья и даже в определенных случаях помочь организму в борьбе и восстановлении при диагнозе заболевания, даже неизлечимого заболевания.

Примеры? Я сама! Когда я пришла в йогу, мне был поставлен диагноз «кистозно-фиброзная мастопатия», которая сильно беспокоила и не давала мне покоя по ночам лечь на левый бок, я страдала от боли, которую терпеть было невозможно. Кроме того, я страдала от сильных головных болей из-за больного с юности позвоночника (только по проблемам позвоночника мне было поставлено три неутешительных диагноза). И еще у меня было диагностировано хроническое воспаление тройничного нерва, и в ветреную погоду, которая у нас бывает довольно часто, я не могла долго находиться на улице. Лечение не давало никакого результата – максимум на какое-то непродолжительное время избавляло от болей и поддерживало организм несколько месяцев, но потом все возвращалось на круги своя. И вот, наконец, в моей жизни появилась йога! Ежедневная практика, выполнение асан в поте лица по 1,5 – 2,0 часа — на бульваре, в парке, в зале – для меня не имело значения: суть была в йоге. Будь то дождь, снег или палящее солнце – не важно, ведь я работала над собой! Была еще проделана огромная работа над всеми аспектами жизни, над собственным мышлением и поведением. Я проработала множество ситуаций, осознала, что и по какой причине происходит, и избавилась от всего лишнего, что мешало мне жить. Даже не так: я избавилась от всего, что мешало мне именно не только жить полноценно в гармонии с собой и внешним миром. Ведь все наши страхи, комплексы, сомнения, обиды, гнев, лень – тянут нас вниз, заковывая в кандалы, лишая нас тем самым возможности стать по-настоящему счастливыми. На самом деле люди не знают истинного значения слова счастье. Счастье – это не что иное, как свобода от негативной энергии.

В йоге я уже 5 лет, и за эти годы освоила несколько направлений, в том числе и Виньяса–флоу-йогу.

— Просвети, что это такое?

— Это динамический тип йоги, который выполняется плавно в связке переходов движений, одновременно синхронизированный с дыханием.

— В беседе с тобой я поняла, с какого возраста нужно заниматься йогой. А теперь о главном: с какого возраста можно заниматься йогой?

— Начинать заниматься йогой можно с любого возраста. Главное условие — выбор опытного и грамотного инструктора, основной задачей которого является определение состояния здоровья, уровень подготовки и составление индивидуальной программы в том случае если в связи с определенными проблемами программа для выполнения асан не подходит для ученика в общей группе.

— А как насчет побочных эффектов? Или йога – это абсолютное совершенство, не способное причинить вреда здоровью?

— Побочный эффект может быть только в том случае, если человек решил заниматься йогой самостоятельно. Этого делать ни в коем случае нельзя! Во-первых, инструктор знает, какие асаны необходимо исключить, а с какими необходимо работать в конкретном случае. Во время занятий инструктор обращает внимание на работу вашего тела. Во-вторых, в асану нужно уметь правильно войти, правильно встать, и самое главное — правильно из нее выйти. Не соблюдение этого обязательного пункта может привести к травме, которой именно пристальный контроль инструктора помогает избежать. К тому же зачастую не правильное выполнение либо не дает должного результата, либо человек вообще не может выполнить ту или иную асану.

— Скажи, а кто больше отдает предпочтение йоге в Азербайджане? Мужчины или женщины?

— Йога подходит всем — как женщинам, так мужчинам. Но в Азербайджане женщин, занимающихся йогой, конечно же, гораздо больше. К тому же, йога подходит не только взрослым, но и детям. Кроме занятий с взрослыми, я еще специализируюсь и на работе с детьми и подростками. Эту категорию нельзя сбрасывать со счетов, ни в коем случае, поскольку многие проблемы начинаются именно с детства. Многие родители и педагоги в школах не уделяют особое внимание тому, как сидит их ребенок, в каком положении делает домашнее задание, ест, сидит за компьютером. Из-за неправильного положения тела, особенно если это состояние длительно, возникают проблемы с позвоночником, которые со временем только усугубляются. Обучить ребенка правильному дыханию также является частью моей работы. Во время медитации дети учатся концентрации внимания и умению расслабляться.

— А как насчет питания? Какая диета подходит для ежедневно практикующих йогу?

— Питание в йоге является одной из важных составных, если человек выбрал для себя именно этот путь развития. Правильное питание необходимо для физического и умственного состояния. При этом, заметьте, речь идет не сколько о диете, сколько о целой культуре составления, приготовления и употребления пищи. Все продукты питания в йоге принято разделять на три категории: саттвическая – пища растительного происхождения, раджасическая – пища, сочетающая в себе продукты животного и неживотного происхождения, тамасическая – она относится к самой наихудшей категории: несвежая, подгоревшая, пересушенная и так далее. Надо сказать, что в йогическом питании под животными продуктами понимаются лишь те, которые содержат плоть животного.

— Многие женщины хотят заняться йогой из-за проблем с лишним весом. Скажи, на самом ли деле йога помогает бороться с лишними складочками на теле, с целлюлитом и прочими неприятными моментами излишнего питания?

— Ну, как сказать, да, худеют, но только в том случае, если занимаешься по системе интенсивной йоги в комплексе с правильным питанием. Очень многое зависит от силы воли. Помимо оздоровления и очищения организма, огромный плюс йоги в данной системе в том, что хорошо подтягивается тело. Именно таким образом я когда-то сбросила 10 килограммов, которые набрала после рождения второго ребенка.

— Наши знания о йоге по сути ничтожны, я говорю о массе. И часто приходится слушать, что йога – всего лишь комплекс физических упражнений и ничем не лучше фитнеса, аэробики, пилатоса и прочих спортивно-оздоровительных комплексов упражнений. Давай отметим разницу между просто качалкой в зале и йогой.

— Разница между йогой и другими видами физических упражнений в том, что в данном случае мы работаем не только с телом, но и с умом, с сознанием. Йога заставляет мозг активнее работать, улучшая внимание и память. В результате самопознания и самореализации отношение к жизни и действия становятся более осознанные. Помимо этого постепенно человек начинаете чувствовать свое тело. Асаны, направленные на гибкость и растяжку, делают тело не только гибким, но и эластичным. При этом мы не переходим грань, способную навредить телу и привести к травмам, как в спорте. Мы не гонимся за результатами, ибо первично — здоровье. К тому же, в йоге мы не только напрягаемся, но и учимся расслабляться. Кроме того, импровизация все же не мешает: в зависимости от проблем со здоровьем у людей, я комбинирую йогу, например, с тем же пилатесом, йогу со степом хорошо сочитать для похудения, йогу с цилиндром для больной спины и так далее.

— Есть еще такие понятия как транс, нирвана, то есть те уровни, которые достигают люди, занимающиеся йогой. Есть ли у нас в стране такая практика и насколько эти процессы безопасны для здоровья? Ведь дело напрямую связано с психикой.

— Практика медитации помогает при лечении депрессии, фобий, снимает стресс, напряжение, беспокойство, улучшает творческие способности и как уже говорила память и концентрацию внимания. С людьми я работаю только лишь на этом том уровне, поэтому никаких проблем или побочных эффектов быть не может. Самостоятельно заниматься медитацией ни в коем случае нельзя, только под руководством и контролем опытного и грамотного учителя, которого нужно тщательно выбирать.

— Имеет ли значение в занятиях время, когда они начинаются? В какое время желательно начинать занятия?

— Йогой лучше всего заниматься ранним утром. Существует специальный комплекс «Сурья-намаскара» («Приветствие солнцу»). Но если человек в силу обстоятельств не имеет такой возможности, то этот вопрос не принципиален, благо можно работать над собой в любое время суток, главное — не упускать такую возможность.

— Скажи, а как насчет йоги для беременных? Ведь сейчас в странах Европы и в США это новшество весьма популярно. Существует ли подобная практика в Азербайджане?

— Я считаю, что для этого нужно проходить специальную подготовку, потому что нельзя вот так взять и практиковать столь сложную сферу, это огромная ответственность, так как инструктор должен учитывать все моменты – начиная от процесса развития плода и заканчивая проблемами здоровья будущей матери.

Кстати, мне уже задавали вопрос о подобном инструктаже, но я не могу взять на себя такую ответственность. Я очень серьезный и ответственный человек, и в любом деле, которому обучаю, должна быть хорошо подготовлена. Все остальное — не важно.

— Спасибо за интересную беседу, Диана. Скорее всего, я тоже воспользуюсь твоими опытом и знаниями. Очень хочется раскрыть внутренний мир, а тем более, если есть такой грамотный инструктор, то грех упускать такую возможность.

— Всегда пожалуйста. Просвещение – это главная цель в любой философии мира.

Яна Мадатова

Minval.az