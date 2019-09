Президент США Дональд Трамп обвинил председателя комитета палаты представителей по разведке Адама Шиффа в искажении содержания своей беседы с украинским коллегой. Глава государства задался вопросом, нужно ли арестовать конгрессмена за измену.

В публикации президента в Twitter написано, что Шифф придумал «фейковое и ужасное» заявление и выдал его за слова Трампа, якобы сделанные в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским. Это заявление Шифф прочел на слушаниях в конгрессе, передает онлайн-издание «РБК».

«Оно не имело никакого отношения к тому, что я сказал в ходе звонка. Арест за измену?» — такими словами Трамп закончил свой твит.

Rep. Adam Schiff illegally made up a FAKE & terrible statement, pretended it to be mine as the most important part of my call to the Ukrainian President, and read it aloud to Congress and the American people. It bore NO relationship to what I said on the call. Arrest for Treason?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 сентября 2019 г.