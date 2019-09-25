Согласие на антитеррористическую операцию в Карабахе отвечает интересам и Баку, и Москвы, но хватит ли у России политической воли?

Москва начинает новый раунд «большой дипломатии» — Кремль официально анонсировал переговоры в Сочи президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева. Пройдет встреча, как объявлено, в Сочи, в рамках заседания Валдайского клуба — об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. По его словам, «Валдайский клуб состоится 3 октября в Сочи. Участниками сессии будут президент Азербайджана Алиев, король Иордании Абдалла, президент Казахстана Токаев, президент Филиппин Дутерте. Они выступят и примут участие в качестве панелистов в заседании Валдая». После чего отметил, что президент РФ проведет отдельные двусторонние встречи с каждым из лидеров.

Двум лидерам, без сомнения, есть что обсудить. Это и ситуация вокруг Ирана, и экономика, в том числе взаимные инвестиции и поставки в Россию продукции азербайджанского агросектора, что весьма актуально на фоне российских контр-санкций, и, возможно, новые закупки Азербайджаном российского оружия, что, судя по некоторым косвенным признакам, обсуждал в нашей стране секретарь совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Повестка дня переговоров Ильхама Алиева и Владимира Путина не раскрывается, и что будут обсуждать в Сочи два президента, можно только гадать. Но нет сомнений, что одной из основных тем переговоров станет Карабах. Тем более что анонс встречи Алиева и Путина прозвучал в то время, когда из-за безответственного поведения Еревана переговорный процесс по Карабаху оказался по сути дела сорван, что косвенно признал уже МИД Азербайджана.

А в Сочи Владимир Путин прибудет уже после саммита ЕАЭС в Ереване, намеченного на 1 октября. Дмитрий Песков уже подтвердил, что в столицу Армении президент России отправится, но вот есть ли в программе его встреча с Пашиняном, уточнять не стал. Что на фоне недавних «утечек», что переговоров с премьер-министром Армении в программе визита Путина нет, выглядит как минимум двусмысленно. Более того, нельзя не заметить и того, что «сложности» в отношениях Москвы и Еревана нарастают как снежный ком. Вопреки утечкам и «прозрачным намекам» Москвы, второй президент Армении Роберт Кочарян остается за решеткой. Более того, между Арменией и Россией полыхнул нешуточный «железнодорожный скандал». Еще в 2018 году Следственный комитет Армении заявил, что возбуждено уголовное дело по факту предполагаемых злоупотреблений на ЮКЖД. В России достаточно долго ждали, что в Ереване одумаются, а теперь заявили: Россия может досрочно расторгнуть договор на концессионное управление армянскими железными дорогами. Они, конечно, давно превратились для нее в «чемодан без ручки», который бросить жалко, а нести тяжело: доходы от их эксплуатации в условиях «зажатого» положения Армении, ее катастрофической миграции и растущей бедности не окупают расходов на поддержание путевого хозяйства хотя бы в относительном порядке. Но на нынешнем фоне решение Минтранса РФ более всего напоминает политический жест. И предложение своим армянским партнерам крепко подумать, чем толкать свой «поезд», оставшийся без российского «паровоза». Ходят упорные слухи, что для Армении будет повышена цена на российский газ.

И что дальше? Москва будет покорно сносить все политические «шпильки» и «уколы» своего «форпоста»? И по-прежнему обеспечивать «военно-политическое прикрытие» армянской оккупации азербайджанских земель? Или…наконец даст отмашку на проведение азербайджанской контртеррористической операции на азербайджанских же оккупированных землях?

Можно привести сколько угодно резонов в пользу такого решения. Карабах — это именно тот сектор «дипломатического поля», где у Москвы есть все шансы сделать «ход конем» и многократно укрепить свои в Азербайджане, заполучить вожделенные лавры миротворца, продемонстрировать свое исключительное влияние на Южном Кавказе, «щелкнуть по носу» США с их так и не сработавшим «планом Болтона»…И самое главное, для этого от России не потребуется ни рискованных политических шагов, ни финансовых вливаний.

Только вот… в Сочи однажды уже разыгрывался заключительный этап «большой карабахской дипломатии». В «летней столице России» уже проходили переговоры президентов Азербайджана и Армении при посредничестве их российского коллеги — летом 2014 года. Тогда в экспертном сообществе тоже было предостаточно разговоров и доводов, что вот теперь уж точно на переговорах наступит прорыв. И без устали загибали пальцы: Россия таким образом звонко «щелкнет по носу» западные страны, покажет, кто действительно обладает влиянием и авторитетом на постсоветском пространстве, предстанет в образе реального миротворца, а не провокатора и поджигателя войны, как это происходило (и происходит) в Украине, наконец, многократно укрепит свои позиции в Азербайджане…Да вот только та летняя встреча в Сочи закончилась ничем. Как и тремя годами ранее в Казани, у Москвы в решающую минуту не хватило политической воли надавить на свой «форпост».

Но теперь новый раунд своей «южнокавказской дипломатии» Москве приходится начинать уже в совершенно другой ситуации. Да, само по себе участие президента Азербайджана в работе такой априори «пророссийской» площадки, как «Валдайский форум» — это уже выразительный политический жест и доходчивый «месседж»: наша страна не намерена «рвать» отношения с Россией и делать ставку на этакую «показательную русофобию». Но этот жест последовал в то время, когда позиции и влияние России в Азербайджане отчетливо «размываются» — пусть и без показной русофобии, запрета георгиевских ленточек и переноса Дня победы с 9 мая на 8. В нашей стране проходит целая серия совместных учений военнослужащих Азербайджана, Турции и Грузии, азербайджанские военнослужащие принимают участие в натовских учениях и тренингах. Наконец, совсем недавно Азербайджан достаточно резко опроверг предположения о своем возможном (вернее, теперь уже невозможном) сближении с ОДКБ. И если при таком раскладе Москва будет продолжать всеми силами держаться за свой «форпост» в расчете на корректировку ситуации на внутриармянском поле, политическая цена такого «армянского акцента» в российской политике может оказаться ой какой высокой — прежде всего для самой же России. Потому что это только кажется, что сверхдержавам не приходится платить по счетам.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az