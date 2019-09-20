Азербайджан не идет в ОДКБ, но заметно укрепляет там свои позиции

Отношения Баку и Минска — вновь на подъеме. Азербайджан посетил с визитом госсекретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась. Принимая высокого гостя из Минска, президент Азербайджана Ильхам Алиев весьма высоко оценил двусторонние отношения Азербайджана и Беларуси: «Нет необходимости говорить о характере и духе наших отношений. Мы ими очень дорожим. Они основаны на дружбе, взаимопонимании, взаимной поддержке». По словам главы государства, «у нас очень высокий уровень политического взаимодействия, регулярные, можно сказать, визиты глав государств, других официальных лиц, хорошие подвижки в торгово-экономической сфере, совместные проекты, совместное производство, сотрудничество в сфере безопасности, в том числе в военно-технической сфере». Позже государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась и секретарь Совбеза Азербайджана Рамиль Усубов подписали план взаимодействия на 2020-2021 годы.

Без сомнения, Баку и Минску есть что обсудить. Но особое «прочтение» визиту Зася придало еще одно обстоятельство. Госсекретарь Совбеза Беларуси — единственный кандидат на пост генсека ОДКБ. И прибыл он в Азербайджан вскоре после того, как поправки к уставу ОДКБ, регламентирующие статус наблюдателя, принял парламент Армении. Во вспыхнувшей было дискуссия на тему «пойдет ли Азербайджан в ОДКБ в обмен на преференции в Карабахе» официальный Баку жестко и принципиально поставил точку: наша страна не намерена идти в ОДКБ, в том числе в статусе наблюдателя. Плюс ко всему в столице Азербайджана еще и иронично «прошлись» по поводу Армении, которая устроила по этому поводу истерику, не дожидаясь, пока свою позицию выскажет Азербайджан. А глава Администрации президента Азербайджана Рамиз Мехтиев, принимая Станислава Зася, выразил уверенность, что секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась будучи на посту генсека Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) внесет вклад в развитие азербайджано-белорусских отношений.

И вот теперь визит Станислава Зася в Баку вызвал новый приступ истерии в Армении. Местные эксперты ошарашенно констатируют: «Судя по встрече Алиева с Засем, ОДКБ будет дружить с Азербайджаном на уровне генсека. Станислав Зась тесно связан с Баку, где он получал офицерское образование. А о связях Алиева с Лукашенко и говорить не приходится». К вящему ужасу Еревана, «Алиев, пригласив Зася в Баку, показывает всем своим видом, что, несмотря на отсутствие статуса наблюдателя, у него в ОДКБ отныне будет свой «полномочный посол», и Ереван против этого ничего не сможет сделать». Вспомнили в Армении и о прежних прецедентах, когда Азербайджан, не будучи членом ни ОДКБ, ни ЕАЭС, демонстрировал на этих площадках такое влияние, что армянским дипломатам приходилось хвататься за голову и едва ли не прилюдно пить валерьянку.

И вот тут, будем реалистами, армянские эксперты вряд ли «малюют черта на стене». Баку, официально объявив, что Азербайджан не идет в ОДКБ, уверенно наращивает в этом блоке свое влияние — просто потому, что наша страна является ценным союзником для многих стран-членов ОДКБ и ЕАЭС и, самое главное, проводит действительно независимую внешнюю политику и зарекомендовала себя как самостоятельный игрок. В полной мере это касается Беларуси. Между нашими странами действительно налажено конструктивное взаимодействие по многим вопросам. Азербайджан — в числе значимых покупателей продукции белорусского ВПК. Кроме того, Беларусь проходит сегодня непростой этап диверсификации своей внешней политики. Не так давно в Минске принимали советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Он уже, правда, подал в отставку, но, как отмечают знающие люди, персоналии приходят и уходят, а политические тренды остаются. Кроме того, США и Беларусь приняли решение восстановить дипломатические представительства на уровне послов, о чем заявил замгоссекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл (послы были отозваны еще в 2008 году). Он в ходе переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко также заверил, что США в максимальной степени поддерживают «суверенитет и независимость Беларуси». И все это — на фоне нашумевшей утечке в СМИ «плана интеграции экономик» России и Беларуси и жесткого опровержения этой новости из Минска: новость о «плане интеграции» пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт назвала «досужими журналистскими штампами» и добавила, что независимость — это святое, и никаких совместных органов управления не создается, потому что страны к этому не готовы. Наконец, еще раньше у Минска с Москвой не на шутку «заискрило» на нефтяном «треке»: сначала разгорелся спор о ценах на «черное золото», затем из России на белорусские НПЗ пошла загрязненная хлорорганикой нефть…Все это не имеет прямого отношения к Азербайджану, но по понятным причинам повышает ценность налаженного партнерства с нашей страной для Минска. Что уже диктует свои реалии на всех «площадках», включая ОДКБ. Плюс ко всему на фоне этой самой диверсификации внешней политики Беларуси нет никаких гарантий, что на белорусском треке за интересы Армении особенно рьяно будет «впрягаться» Москва, догружая свои «проблемные вопросы» еще и ереванскими капризами. А сама Армения, бедная, зажатая и по сути лишившаяся своего суверенитета, вряд ли вызывает у кого-то «государственный интерес». Словом, если закупленные Азербайджаном в Беларуси «Полонезы» еще молчат, то «большая дипломатия» уже заговорила. Да так, что вызвала в Армении не то чтобы совсем уж беспричинную панику.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az