Американский боец смешанного стиля (MMA) Дастин Порье поблагодарил россиянина Хабиба Нурмагомедова за пожертвование в его фонд The Good Fight Foundation. Запись доступна в Twitter-аккаунте благотворительного фонда.

«Спасибо тебе за щедрое пожертвование и за то, что ты сдержал свое слово. Твой вклад поможет людям!» — говорится в записи.

Thank you @TeamKhabib for your generous donation to The Good Fight and for being a man of your word. Your contribution is going to help so many people!#champion pic.twitter.com/TUA0CVVoW8 — The Good Fight Foundation (@TheGoodFightFDN) 13 сентября 2019 г.

7 сентября Порье уступил Нурмагомедову в поединке за объединение титула чемпиона в легком весе на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби. Сразу после боя соперники обменялись футболками. Расшифровка разговора бойцов опубликована на официальной странице UFC Russia в Instagram.

«Дастин, отличный бой, подожди, это подарок тебе, ты можешь продать это и передать выручку в свой благотворительный фонд», — сказал Нурмагомедов, на что Порье ответил: «Спасибо, я ценю это».

«Это будет хорошее дело», — добавил россиянин. Порье на это сказал: «Ты великий чемпион, спасибо тебе».

«Я продам эту футболку и перечислю деньги тебе — на благотворительность», — сказал Нурмагомедов.

«Спасибо, спасибо тебе, я знал, что ты хороший человек. Ты заслужил победу, ты чемпион», — заявил Порье, на что Нурмагомедов ответил: «Ты самый уважаемый боец для меня и моей семьи».

Minval.az