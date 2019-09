Американский боец смешанного стиля (MMA) Дастин Порье поблагодарил россиянина Хабиба Нурмагомедова за пожертвование в его фонд The Good Fight Foundation. Запись доступна в Twitter-аккаунте благотворительного фонда.

«Спасибо тебе за щедрое пожертвование и за то, что ты сдержал свое слово. Твой вклад поможет людям!» — говорится в записи.

Thank you @TeamKhabib for your generous donation to The Good Fight and for being a man of your word. Your contribution is going to help so many people!#champion pic.twitter.com/TUA0CVVoW8

