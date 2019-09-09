Союз азербайджанцев России прокомментировал ситуацию вокруг памятника Гусейн-Хану Нахичеванскому в Санкт-Петербурге. В заявлении организации, поступившем в редакцию Minval.az, говорится:

«Союз азербайджанцев России рассмотрел многочисленные обращения соотечественников, обеспокоенных откладыванием установки памятника известному генералу-адъютанту армии Российской Империи, прославленному азербайджанцу Гусейн-Хану Нахичеванскому.

Исходя из полученной нами информации, считаем недопустимым дальнейшее замедление в деле увековечения памяти о славном сыне азербайджанского и российского народов. Гусейн-Хан происходил из владетельной ханской фамилии Нахичеванских. Командовал элитными кавалерийскими частями и был единственным за всю историю генерал-адъютантом — мусульманином в Русской императорской армии. Кавалер 15 российских и 9 иностранных государственных наград, включая боевые ордена Святого Георгия 3-й и 4-й степеней и Золотое оружие «За храбрость». Предположительно расстрелян большевиками в январе 1919 года.

Его биография, военный путь служат лишним доказательством многовековой дружбы и братства народов России и Азербайджана.

В связи со сложившейся ситуацией, вызванной задержкой в переводе средств для установки памятника, Союз азербайджанцев России официально выражает свою готовность оказать финансово-материальную поддержку в деле увековечения памяти о выдающемся военачальнике».

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