Российские эксперты подводят итоги Московского аэрокосмического салона. По данным прокремлевских СМИ, в ходе МАКС-2019 подписано контрактов и соглашений на сумму более 250 млрд рублей, деловой потенциал мероприятия оценивается в 400 млрд рублей. Российская оппозиция открыто берет эти цифры под сомнение. Сайт «Открытые медиа» Михаила Ходорковского в своем обзоре указывает: цифры сомнительные, даже в том случае, если в них включить «протоколы о намерениях». Российский авиапром в кризисе, спрос на его продукцию, прежде всего гражданскую, падает.

Но все это осталось в тени другого события: вместе с Владимиром Путиным МАКС-2019 посетил и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Который не только полакомился российским мороженым, но и проявил явный интерес к российскому истребителю пятого поколения — Су-57. Затем сообщил журналистам уже в самолете, возвращаясь из России: не исключено, что его страна закупит и Су-35, и Су-57. После чего весьма прозрачно намекнул: «После того как узнаем окончательное решение США (по F-35. — Minval.az), будем делать собственные шаги». И добавил: «Рынок, где мы можем обеспечить себя тем, что нужно, большой».

Можно ли говорить о покупке Турцией новых российских военных самолетов как о свершившемся факте или же Эрдоган обозначает «цену вопроса» для США, как быть с проектом собственного турецкого истребителя «пятого поколения» и так ли нужны на его фоне Турции российские «птички» — все это как минимум не стоит сбрасывать со счетов. Как и заявление главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрия Шугаева: «По Су-57 пока заявок нет, и в связи с этим говорить о каких-то контрактных переговорах (с Турцией — Minval.az) пока преждевременно».

Тем не менее, еще не долетев до Турции, российские Су-57 уже вызвали нешуточную панику в Ереване. «Первый информационный» паническим тоном изрекает: «Эта ситуация, естественно, должна заинтересовать Армению, и отнюдь не только из-за чисто российско-турецкого военно-технического сотрудничества. Дело в том, что российские истребители после появления в Анкаре могут оказаться в Баку. Тем более, что еще два года назад на фоне разговоров о покупке Арменией истребителей Су-30 у России российские военные экспертные круги начали говорить о том, что Москва, предоставляя их Армении, намерена, так сказать, заинтересовать Азербайджан в покупке самолетов более нового поколения». После чего делает вывод: «Во всяком случае, теоретическая опасность этого существует, а это означает, что Ереван, с одной стороны, должен внимательно следить за этими развитиями, с другой – быть готов на этапе возможного перехода от теоретического к практическому противостоять этому и предотвратить, если будет необходимость».

Нынешняя ереванская «воздушная истерика», честно говоря, оставляет стойкое ощущение «дежавю». Совсем недавно, в начале июля, в Ереване случилась такая же «паническая атака» в связи с закупленными Турцией С-400. Тогда ереванская «Лрагир» с дрожью в голосе вопрошала: «Есть ли возможность для того, чтобы Москва оказала содействие не только Анкаре, но и Баку? И вел ли Ереван диалог на эту тему с Москвой? В конце концов, русско-турецкая сделка созревала при молчаливом согласии Еревана, порождая вопросы – дали ли в Москве гарантии Еревану по поводу размещения С400 в Турции или, тем более, Азербайджане?»

Небезынтересная и, скажем так, «анатомия страха». Понятно, что на фоне крепнущего военного сотрудничества Азербайджана и Турции в Армении уже не исключают такой «оружейный трансфер». Но не менее важно другое. То, что Армения оккупирует 20% территории Азербайджана, ни для кого не новость. Но еще недавно в Ереване пребывали в полной уверенности: страна (за счет прямого соучастия российской регулярной армии, но это большой секрет) уже «одержала военную победу», так что Азербайджану остается только смириться с потерей территорий. Но сейчас, после апреля 2016 года, после Гызылгая-Гюннютской операции, после последних событий на Газахском участке государственной границы с Арменией, в Ереване начинают понимать: во-первых, война еще не закончилась и не закончится, пока продолжается оккупация азербайджанской территории. А во-вторых, и «в-главных», в Азербайджане не исключают военного решения, если переговоры не дадут результатов, а пока планомерно и успешно наращивают свою военную мощь. Так что ереванские панические атаки не так уж и необоснованы.

Только вот в чем дело. Понятно, что в Армении опасаются, что на вооружении азербайджанской армии появятся новые эффективные образцы, полученные у России через Турцию, и пытаются этого не допустить, возлагая все надежды на свои особые отношения с Кремлем. Только вот, как бы это поделикатнее, РФ — не единственный поставщик оружия в мире. Азербайджан приобретает оружие у Турции, Израиля, Беларуси, многообещающее сотрудничество налаживается с Пакистаном, завидные успехи демонстрирует собственная военная промышленность…И как в Армении собираются реагировать уже на это? Поводов бояться у Еревана предостаточно, а «показательные истерики» сработают далеко не всегда.

А между тем у Армении есть простой и надежный способ обеспечить свою долгосрочную безопасность — это реальное урегулирование конфликта и прекращение оккупации азербайджанских земель. То есть то, к чему призывают и резолюции СБ ООН, и многочисленные планы урегулирования. Шансы воспользоваться им у Еревана пока еще есть. Другой вопрос, как долго это «пока» будет продолжаться.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az