Главной задачей Москвы в данный момент является закрепить и по возможности расширить свое присутствие на Южном Кавказе. Так как, начиная с XIX века, такой неблагоприятной ситуации для российского присутствия в нашем регионе не наблюдалось, заявил политолог Расим Агаев в блиц-интервью изданию Minval.az, комментируя визит секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева в Азербайджан.

Эксперт, прежде всего, напомнил о том, что весь XX век прошел под знаком российского присутствия на Южном Кавказе:

— Сейчас этому положен конец. Да, президент России Владимир Путин остановил этот процесс. Он ничего не смог сделать в Грузии. Она как была, так и осталась в оппозиции к Москве. Возможно, изменился немного лексикон, тональность, нашли какой-то способ для сотрудничества. Но былого состояния нет, и это тревожит Россию.

Если армяне всегда были проводниками для русских, то грузины – в силу своего православия, были опорой. И впервые за сто с лишним лет ситуация изменилась. Это очень странно и опасно для грузин и в свою очередь очень опасно для России, так как русские перестали восприниматься с тем общенациональным пиететом, который всегда был в Грузии.

Тот же процесс прошел в Азербайджане, но Москве удалось его утихомирить благодаря карабахскому конфликту. Это был тот рычаг, с помощью которого, Россия управляет и Азербайджаном, и Арменией. Тут уже никуда не денешься. Тем не менее, России нужно как-то все решать, определиться, внести корректировку в свою политику, — подчеркнул Р.Агаев.

— Каким образом будет действовать Москва для того, чтобы расширить свое присутствие на Южном Кавказе?

— Для этого и существует политика, дипломатия. Истинная дипломатия и сила государства как раз проверяется в такие периоды своей истории.

Да, у нас в Азербайджане наблюдается явное и повсеместное общественное недовольство Россией. Тут и Карабах, и много информации, чем занята Россия, и влияние американцев и Запада. Это — реальность. И если на то пошло, эта реальность порождена в значительной мере самой Москвой. Кто вообще просил ее начать эту «перестройку и демократизацию»? Ведь все это можно было осуществить спокойно, уравновешенно, сохраняя лицо, не прерывая связей.

Россия совершила много глупостей и ошибок в той же Грузии, и у нас в Азербайджане. И с теми же армянами она закрутила. У многих российских дипломатов существует убеждение о том, что самые надежные их союзники на южном Кавказе — армяне. Почему? Да потому, что армяне были проводниками российской политики, это армяне проторили дорожку в Москву, звали сюда русских против тюрков. А при СССР реалии изменились, — добавил Р. Агаев.

Одновременно политолог считает, что та форма взаимоотношений, которой придерживается Азербайджан, выгодно отличается, так как официальный Баку не идет на обострение отношений с Россией, хотя мог бы и имеет на это право:

— Право правом, а реалии реалиями. Как можно с Россией разговаривать так в то время, когда огромная территория захвачена врагом номер один? Нужно понимать все это.

Думаю, что, в конце концов, Москва найдет пути, которые усилят ее присутствие на Южном Кавказе. Однако сейчас это тяжело просматривается. Все то, что постсоветская Россия предложила в частности, Азербайджану — никак не усилила, а наоборот отвратила Азербайджан. И в этом повинна сама Москва: вначале горбачевская, потом ельцинская. Тут ничего не поделаешь. Азербайджанские политики это хорошо помнят, и будут учитывать в своих дальнейших взаимоотношениях с Москвой.

Бахтияр Сафаров

Minval.az