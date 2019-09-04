Стокгольм «повышает цену» российской угрозы

В шпионском детективе Льва Овалова «Медная пуговица» главного героя, советского офицера Макарова, выдающего себя за британского резидента, пытается перевербовать уже американская разведка, чей представитель — мистер Тейлор — обещает будущему агенту-перебежчику: «Мы сегодня же выдадим вам аккредитив на любой нейтральный банк, и все. Причем я рекомендовал бы вам выбрать Швейцарию, или даже лучше Швецию». А затем уже советской майор Пронин в ответ на шутливый вопрос, какой же банк все-таки предпочесть — шведский или швейцарский, замечает: «Я бы выбрал шведский». После чего добавляет: «В данном случае я вполне солидарен с мистером Тейлором, шведский, по-моему, солиднее».

В отличие от Швейцарии, сегодня Швеция не относится к числу «мировых офшоров». Тем не менее банковские новости из Стокгольма на днях наделали изрядный шум. Как сообщает Bloomberg, правительство Швеции планирует обложить банки новым налогом. По словам министра финансов Швеции Магдалены Андерсон, новый налог принесет бюджету 5 млрд крон ($508 млн) в год, передает агентство. Но самое главное, Андерсон, отметив, что «банки могут облагаться большим налогом, чем тот, которым они облагаются сейчас», затем добавила, что властям было «необходимо найти финансирование», и итоговое предложение она считает хорошим.

Впрочем, здесь куда важнее политическая подоплека. Новый налог понадобился властям Швеции в связи с тем, что в Стокгольме решили повысить оборонные расходы — с 1% до 1,5% ВВП с 2022 года, о чем было объявлено в конце минувшей недели. А вот оборонные расходы здесь повышают в ответ на возросшую агрессивность РФ, в том числе на Балтийском море.

Официальной реакции Москвы на это решение властей Швеции не последовало — по крайней мере пока. Да и нет ясности, как именно на это реагировать. Распределять свои бюджетные расходы каждая страна имеет право самостоятельно, тут предъявлять претензии как-то неубедительно. Напомнить, как «били шведов под Полтавой»? Это только подтвердит, что у Швеции есть повод опасаться российской агрессивности. В результате в Москве «держат паузу». Точнее, «глотают пилюлю». Причем, что уж совсем неудобоваримо для Кремля, делается это после недвусмысленного предупреждения Михаила Саакашвили, бывшего президента Грузии, который еще весной нынешнего года предупреждал: «…Нападая на страну, не входящую в НАТО, [президент России Владимир] Путин не рискует получить пропорциональный ответ в соответствии со Статьей 5. Но, сделав целью европейскую страну, он может рассчитывать, что дома пожнет плоды общественного одобрения со стороны избирателей, которым сейчас отчаянно нужна какая-то победа». Затем повторил это предупреждение в годовщину начала российской агрессии против Грузии: «Если Россия атакует скандинавские страны, не являющиеся членами НАТО, что сделает Запад? Немного. Он не атакует в ответ». После чего обозначил «вектор угрозы»: «…Будет ли вовлечен Запад, придет ли НАТО на помощь, если русские захватят маленькие, этакие мини-Фолклендские острова где-то в этом регионе?»

В самом деле, как полагают многие эксперты, полномасштабное вторжение в Финляндию и Швецию, российские танки на улицах Стокгольма и Хельсинки — все же слишком маловероятный сценарий. Другое дело — захват небольших островов в том же Балтийском море, где нет заметной военной инфраструктуры, но контроль над которыми важен со стратегической точки зрения. Как полагают эксперты, если Россия захватит, к примеру, пару островков Аландского архипелага (эти острова принадлежат Финляндии, но большинство их населения составляют шведы), то это позволит контролировать все воздушное пространство балтийской Европы и по меньшей мере 12-ю часть — всей континентальной Европы. В Швеции под ударом может оказаться остров Готланд, где к тому же в петровские времена была даже российская администрация, а теперь действует ремонтная база «Северного потока-2». Все это обсуждалось на уровне экспертов и даже депутатов парламента. Но теперь дискуссия не просто выходит на новый уровень. Вслед за экс-президентом Грузии уже и известный шведский политик Гуннар Хекмарк предупреждает: Россия все больше угрожает Швеции. По его мнению, «вторжения в Грузию и Украину были звоночками, но даже когда человек просыпается по будильнику, это еще не значит, что он сразу встает. Шведские политики по-прежнему недооценивают ситуацию в мире, а на оборону выделяется недостаточно денег». В результате «Швеция становится все более слабым звеном в области стабильности и безопасности Балтийского региона», в то время как «постоянные военные провокации стран вокруг Балтики на море и в воздухе требуют от нас все время быть начеку». К тому же, по его словам, сегодня такая страна, как Россия, может действовать в отношении остальных государств множеством разных других способов, к числу которых отнес и маленькие военные операции, которые ограничивают свободу судоходства по всему Балтийскому морю, и анонимные кибератаки, и газопровод «Северный поток — 2». Заявление Хекмарка тоже можно назвать «частным мнением», но оборонные расходы королевство уже официально увеличивает. А это значит, что предостережение Саакашвили на берегах Балтийского моря услышали. И самое главное, этот шаг Стокгольма обозначает такие тренды, которые могут ой как дорого обойтись уже Кремлю.

Здесь, пожалуй, нужно небольшое отступление. Отождествлять страны с личностями, а тем более литературными персонажами — заведомый моветон. Но все же, анализируя политику той же Швеции, порой трудно удержаться от параллелей с главным героем «Время-не-ждет» Джека Лондона. Эта страна уже успела побывать в статусе одной из крупнейших европейских империй, контролировала огромные земли, выходящие далеко за пределы Швеции как таковой, вела кровопролитные войны, но вот уже лет этак 200, вот уж вправду, «устав от взлетов и падений», придерживается политики строгого нейтралитета. До последнего времени свой нейтралитет здесь считали вполне надежной страховкой. Но теперь Стокгольм во всех смыслах пересматривает цену своей безопасности вообще и российской угрозы в свой адрес в частности. А в местной политической «тусовке», напомним, говорят о необходимости не только повысить собственные оборонные расходы, но и вступить в НАТО, чтобы оказаться под «зонтиком» той самой Статьи 5 Североатлантического договора. В таком случае шведам, конечно, придется принимать на себя обязательства по защите тех же стран Балтии, но сегодня в Стокгольме, Мальме, Норботтене уже не могут не задавать вопрос, выстоит ли страна в одиночку в случае российской атаки. А это значит, что результатом возросшей агрессивности России на Балтике вполне может оказаться новый виток расширения НАТО — уже за счет Швеции и Финляндии. Со всем ожидаемым «гарниром» в виде новых группировок войск и нового витка региональной гонки вооружений, что для России с ее нынешними экономическим проблемами, санкциями и растущей угрозой социального взрыва может оказаться ой какой непростой задачей.

Так что настоящую цену за новую версию «отсель грозить мы будем шведу» платить, похоже, придется вовсе не стокгольмским банкирам.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az