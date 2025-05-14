В премиальной детской смеси Nutrilak обнаружили превышение дрожжей в десять раз. Проверки показали несоответствие нормативам в образце смеси Nutrilak PREMIUM 1, которая предназначена для кормления малышей до шести месяцев.

Как сообщают СМИ, опасное детское питание обнаружили в продаже на территории России. Превышение допустимого количества дрожжей чревато для малышей проблемами с пищеварением. Это может вызвать у детей раздражение, дискомфорт и разбалансирует микрофлору кишечника.

Также проблемы есть и в смеси «Нутрилак», которую можно давать детям в возрасте с 6 месяцев до года. Результаты исследования показали, что в детском питании есть нарушения в жирнокислотном составе и уровне полезных элементов и витаминов. В других детских продуктах этого бренда также есть нарушения.

Стоит отметить, что данная продукция также реализуется на азербайджанском рынке. В частности, Nutrilak PREMIUM 1 можно приобрести в местных аптеках по 13.60 манатов. О том, насколько опасно данное детское питание, находящееся в продаже в Азербайджане, пока неизвестно.

Вся пищевая продукция, поступающая в страну, проходит строгий лабораторный контроль. Если выявляются отклонения от норм или потенциальная опасность для здоровья, такая продукция подлежит немедленному запрету на ввоз и реализацию. О превышении допустимого количества дрожжей в продукции Nutrilak PREMIUM 1, реализуемой в Азербайджане, нет никакой информации, комментирует Minval Мехсети Гусейнова, глава Движения за продовольственную безопасность.

По ее словам, если такая продукция будет обнаружена, то она в обязательном порядке подлежит уничтожению, а вся серия – изъятию. Информация же о некачественном детском питании, выявленном в России, требует более тщательного изучения. Для объективной оценки необходимо установить серийный номер проверенной партии и выяснить, поставлялась ли она в Азербайджан.

Отметим, что редакция направила запросы компании-производителю детского питания и Агентству пищевой безопасности Азербайджана.

В свою очередь педиатр Айтен Исмаилзаде отметила, что превышение допустимого количества дрожжей приводит к дисбактериозу у детей. В ротовой полости появляется характерный белый налет, из-за которого ребенок испытывает сложности при приеме пищи. А вот, налет покрывающий кишечник мешает усваиванию минералов и витаминов. Вдобавок развивающиеся в кишечнике дрожжи бросают вызов иммунной системе и угнетают ее. Кроме того, дрожи выделяют токсины, которые влияют на нервную систему человека и повышают аллергический фон организма.

«В основе многих аутоиммунных заболеваний лежит перегрузка дрожжевым грибком. Если в искусственном питании был обнаружен дрожжевой грибок, значит, на то были соответствующие условия либо добавлен сахар. Это не приведет к пищевому отравлению, но точно станет причиной вышеназванных проблем со здоровьем», — говорит педиатр.

Она добавила, что все виды искусственного питания имеют свои недостатки. Во многих из них даже присутствует пальмовое масло.