Основанная в 2019 году в Чикаго азербайджанцем Турьяном Рафаэлли, компания Slumber Stay за последние годы превратилась из небольшого стартапа в одного из самых динамично развивающихся игроков на рынке краткосрочной аренды жилья в США.

Несмотря на серьёзные вызовы, такие как пандемия COVID-19, а также сильную конкуренцию на рынке недвижимости, компания Slumber Stay сумела не только выстоять, но и добиться впечатляющего роста, управляя к 2024 году почти 400 элитными апартаментами в различных городах США и более чем 5 000 объектами долгосрочной аренды. За период с 2020 по 2023 годы выручка компании выросла более чем на 4200%, что позволило ей занять 69-е место в рейтинге Inc. 5000 самых быстрорастущих частных компаний США. (https://www.inc.com/profile/slumber-stay)

С 2020 по 2023 годы компания показала рост выручки более чем на 4200%, а штат сотрудников вырос до 130 человек к 2025 году. Этот стремительный рост продемонстрировал способность Slumber Stay масштабироваться даже в условиях внешних рисков, превратившись из локального стартапа в многоотраслевой бренд элитной аренды.

Всего лишь 6 лет назад Турьян Рафаэлли и его бизнес-партнер Милан Рубинштейн объединили свои силы и опыт в сфере недвижимости и гостиничного бизнеса. Компания с самого начала нацелилась на сегмент аренды элитного жилья с сервисом, сопоставимым с отелями. Рафаэлли, уроженец Баку, привнёс в бизнес ментальность скрупулёзного, внимательного к деталям предпринимателя. Став соучредителем Slumber Stay, взял на себя операционное управление, развивая бизнес буквально «вручную». Он лично отбирал квартиры, следил за дизайном, продумывал каждую мелочь — от текстиля до систем доступа в апартаменты. Именно такой подход и стал отличительной чертой компании: ничего случайного, всё — ради комфорта и доверия клиента. В отличие от традиционных арендаторов, Slumber Stay предлагает профессиональный уровень: 24/7 поддержка гостей, собственная клининговая служба, ID-верификация, шумовые датчики, камеры безопасности в зонах общего доступа. Всё это не только повышает лояльность клиентов, но и делает бизнес надёжным партнёром для владельцев недвижимости и инвесторов.

Slumber Stay сумела выделиться на фоне как одиночных арендодателей на различных платформах, так и более крупных сетевых игроков. Её преимущество — в системности и высоком уровне контроля на всех этапах. К 2025 году компания работает в 11 крупных городах США, управляет десятками зданий и развивает формат бутиковых отелей. Сделав ставку на качество, инновации и стратегическое управление недвижимостью, Slumber Stay заняла уникальную нишу на рынке недвижимости в США.