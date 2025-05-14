Еврокомиссия должна немедленно раскрыть информацию о связях своего председателя Урсулы фон дер Ляйен с фармакологической компанией Pfizer, у которой осуществлялись многомиллиардные закупки вакцины от коронавируса. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя решение Европейского суда в отношении главы ЕК, сообщает ТАСС.

Суд признал фон дер Ляйен ответственной за сокрытие информации о контрактах в размере €30 млрд на поставки вакцин против COVID-19 в 2021-2023 гг. Сийярто призвал Брюссель уважать вердикт и обнародовать сведения о переписке главы ЕК с руководителем Pfizer Альбертом Бурла.

«Мы настоятельно требуем, чтобы информация об этом была обнародована без промедления», — сказал министр на пресс-конференции, которая транслировалась телеканалом М1.

«На какие финансовые темы они общались? Почему Еврокомиссия заплатила такую сумму и почему вакцинация в Европе задерживалась? Почему система здравоохранения во многих странах находится на грани провала? Как получилось, что Европа оказалась на одном из последних мест в плане вакцин?», — перечислил Сийярто вопросы по поводу действий фон дер Ляйен.

После встречи с коллегами из стран Совета Европы в Люксембурге Сийярто заявил, что после этого решения суда Венгрия отказывается воспринимать какую-либо критику в свой адрес со стороны фон дер Ляйен. По его словам, судебный вердикт показал, что речь идет о человеке, который постоянно критикует состояние венгерской демократии, но при этом «осуществляет заказ вакцины подозрительным способом», а потом «скрывает свою связь с боссом Pfizer».

«С этого момента председатель фон дер Ляйен — последний человек, от которого мы готовы выслушивать любую критику в отношении внутренних дел Венгрии», — сказал министр.