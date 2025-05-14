Переговоры по ядерной программе между Ираном и тремя европейскими странами — Великобританией, Францией и Германией — пройдут 16 мая в Стамбуле на уровне заместителей министров иностранных дел.

Об этом глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил журналистам по итогам заседания правительства в Тегеране, передает официальное иранское агентство IRNA.

«Следующий раунд переговоров между Ираном и Европой состоится в пятницу, 16 мая, в Стамбуле на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств», — сообщил министр.

По словам дипломата, несмотря на продолжающиеся косвенные контакты с США, Иран открыт к прямому диалогу с европейскими странами.

«К сожалению, в результате выбранного политического курса Европа оказалась частично изолирована в переговорном процессе. Мы не стремимся к этому и продолжим конструктивный диалог», — подчеркнул Аракчи.