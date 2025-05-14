В Баку создано 484 парковочных места для средств микромобильности — электросамокатов и велосипедов.

Данная информация приводится в сообщении Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Сообщается, что проведены просветительские акции совместно с представительством ООН в Азербайджане по случаю 8-й Глобальной недели безопасности дорожного движения. Местом проведения одного из таких мероприятий выбран участок на проспекте Гусейна Джавида — возле станции метро «Эльмляр Академиясы», где наблюдается высокая плотность пешеходного и микромобильного трафика.