Поцелуи между лидерами «Большой семёрки» и жёнами их коллег на саммите во Франции — это явный перебор и какой-то маразм. Об этом заявила педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева в интервью телеканалу «360».

— Раньше все в основном советское политбюро обвиняли, что они со всеми целуются. Ну теперь наконец-то маразм докатился, наверное, и до G7, — сказала Николаева.

Trump puckers up to greet the ladies of the G7, landing an awkward kiss on the German Chancellor and Macron’s wife https://t.co/qRS9T1B9PG

— Daily Mail US (@DailyMail) 25 августа 2019 г.