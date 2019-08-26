Сегодня – день рождения первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой.

В беседе с «Вестником Кавказа» российские деятели культуры и искусства, дипломаты и политики поздравили Мехрибан Алиеву с этим праздником.

Советник президента России по вопросам культуры, президент МАПРЯЛ Владимир Толстой прежде всего подчеркнул значимость той работы, которую Мехрибан Алиева проводит как президент Фонда Гейдара Алиева. «Я очень высоко оцениваю ее деятельность, хорошо заметную в публичном пространстве – и университетские, образовательные программы, и культурные программы, реализуемые под ее руководством, в том числе, в России», — сказал он.

«Я знаю, что помимо того, что выходит в публичное пространство, проделывается огромная работа во благо простых людей. Это большой, обстоятельный, многолетний труд, которые дает свои яркие плоды и создает фундамент на длительное будущее. Мехрибан Алиева делает с большим достоинством и государственные дела на посту первого вице-президента, и в то же время, очень важные гуманитарные дела. Я всегда с восхищением наблюдаю за этой красивой и умной женщиной», — заявил советник президента России по вопросам культуры.

Директор Института актуальных международных проблем и экс-ректор Дипломатической академии МИД России Евгений Бажанов подчеркнул, что важность деятельности Мехрибан Алиевой в международных отношениях Азербайджана общепризнанна. «Это общее мнение не только в Азербайджане и России, но и в целом на международной арене – она играет выдающуюся роль во внешнеполитической активности республики. Мехрибан Алиева работает на посту первого вице-президента два года, и за это время успела внести очень большой вклад в развитие азербайджанского общества, особенно в области образования, молодежного движения и культуры», — прежде всего отметил он.

«Мехрибан Алиева очень активно действует на постсоветском пространстве, в рамках СНГ, и неслучайно, что она была награждена российским орденом Дружбы, ведь ее работа способствует дальнейшему укреплению дружеских отношений между Россией и Азербайджаном, развитию наших культурных, образовательных, молодежных и парламентских контактов. Она одна из самых заметных фигур на постсоветском пространстве в плане активизации отношений с Россией, кроме того, Мехрибан Алиева очень активно действует и на других направлениях внешней политики Азербайджана – ЮНЕСКО, главные партнеры страны на международной арене, страны мусульманского Востока, страны Запада, Китай. Этот день рождения она встречает, пользуясь огромным уважением и популярностью и в Азербайджане, и в России, и на международной арене», — обратил внимание Евгений Бажанов.

Известный российский режиссер театра и кино, художественный руководитель премии «Ника» Юлий Гусман, в свою очередь, обратил внимание, что Мехрибан Алиева – многогранный, удивительный, объемный государственный деятель и благотворитель. «Ею можно только любоваться, она признана самой красивой первой леди на Земле. Много раз мы общались, и всегда я встречал улыбку, понимание, интеллект, доброту и абсолютную преданность своей родине, Азербайджану. Мне кажется, что назначить ее первым вице-президентом было просто гениальной идеей, не только потому, что она помощник и верный спутник жизни азербайджанского президента, но и потому, что она великолепный человек, с крыльями, которые дают ей силу для полета и стремления души», — заявил он.

«У нее хватает времени и внимания вникать во все – от задач Фонда Гейдара Алиева, который делает огромную работу, до «Формулы-1″ и Европейских Олимпийских игр. Азербайджану очень повезло, что у него такой президент и такая первая леди. Я всегда с гордостью рассказываю не только о великолепном народе, потрясающей природе и удивительной кухне Азербайджана, но и о Мехрибан Алиевой, которая делает честь республике и народу своей абсолютной глубиной, изяществом, тонкостью, красотой души и молодостью. Я хотел бы, чтобы эта молодость, красота, счастье были с ней долгие-долгие годы», — пожелал Юлий Гусман.

Руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан, депутат Госдумы РФ Дмитрий Савельев напомнил, что в странах Востока женщин-политиков можно пересчитать по пальцам. «Тем ценней пример Мехрибан Алиевой, на деле доказывающей, что женщина может сделать впечатляющую карьеру в политике и достойно представить свою страну всему миру. Мехрибан Алиева неустанно борется за сохранение исторического и культурного достояния Азербайджана; она сумела вывести азербайджанскую гимнастику на мировую арену; благодаря ее стараниям в республике проведено немало мероприятий международного уровня», — перечислил он.

«Фонд Гейдара Алиева, который возглавляет первая леди Азербайджана, славится добрыми делами не только на родине, где он помогает социально уязвимым слоям населения, но и во многих странах. В частности, у нас в России средства фонда дали вторую жизнь школам в Москве, Ульяновске и Дербенте, а в Астрахани построен Мост дружбы России и Азербайджана. Я считаю, что вклад Мехрибан Алиевой в развитие отношений между нашими странами по достоинству характеризует награждение орденом Дружбы, который присваивают только по-настоящему выдающимся личностям», — заметил Дмитрий Савельев.

«Я восхищаюсь этой потрясающей женщиной, матерью троих детей, которая демонстрирует миру образ женщины современного Азербайджана и служит эталоном верности, изящества и доброты», — добавил руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан.

Ректор Театрального института имени Б. Щукина, народный артист РФ Евгений Князев также высоко оценил усилия Мехрибан Алиевой на посту президента Фонда Гейдара Алиева. «В Баку построен замечательный дворец искусства, Центр Гейдара Алиева, Фонд Гейдара Алиева постоянно приглашает в Баку людей высокой культуры, это меня радует. Я вижу, что Мехрибан Алиева увлечена культурой Азербайджана, и я рад, что культура республики во многом связана с Россией, к примеру, в скором времени Театр имени Евгения Вахтангова едет на гастроли в Баку. Дай Бог, чтобы Фонд развивался на благо всего Азербайджана», — сказал он.

Популярный телеведущий Дмитрий Дибров выразил восхищение профессионализмом Мехрибан Алиевой. «Я лично был свидетелем того, как она 45 минут держала аудиторию из 500 самых влиятельных людей России, выступала на чистом русском языке, не заглядывая в записи и оперируя статистикой и безупречным знанием русской литературы и истории. Я был в исключительном восторге», — поведал он.

«Мне очень нравится как преобразился центр Баку, как город стал открытым для прекрасных спортивных и культурных событий. Это замечательно. Столица Азербайджана – один из самых красивых городов на свете, в чем есть заслуга и Мехрибан Алиевой, ведь она занимается созданием благоприятного образа республики в глазах мировой общественности», — добавил Дмитрий Дибров.

Minval.az