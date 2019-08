Российский человекоподобный робот «Федор» впервые полетел в космос на корабле «Союз МС-14».

С космодрома Байконур в Казахстане в 6:38 по московскому времени стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а», трансляцию запуска вел «Роскосмос».

В самом начале «Федор» сказал: «Поехали! Поехали!», повторив знаменитую фразу Юрия Гагарина.

Через восемь минут 49 секунд корабль вышел на орбиту и взял курс на МКС. С этого момента робот «Федор» может считаться космонавтом, потому что преодолел условную границу на высоте сто километров над Землей.

«Союз МС-14» будет лететь к МКС двое суток. Сближение корабля со станцией и его стыковка с модулем «Поиск» российского сегмента станции должна пройти в автоматическом режиме в 8:30 по московскому времени 24 августа.

Во время пребывания робота на МКС с ним проведут ряд экспериментов по управлению с помощью специального костюма, повторяющего движения оператора.

На орбите «Федор» пробудет 17 суток. В 21:13 по московскому времени 6 сентября корабль в автоматическом режиме отстыкуется от МКС и начнет возвращение с орбиты. Спускаемый аппарат с «Федором» на борту, как ожидается, приземлится в Казахстане в 00:35 7-го числа.

Ранее было анонсировано, что после этого полета «Федор» может отправиться на орбиту во второй раз, чтобы выйти в открытый космос.

Это первый полет в космос российского человекоподобного робота, а также первый запуск с использованием новой ракеты «Союз-2.1а», которая получила российскую цифровую систему управления и должна заменить используемую сейчас ракету «Союз-ФГ» с украинской аналоговой системой управления.

