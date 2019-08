Две станции мониторинга, действующие в РФ в рамках Договорао всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), перестали передавать сигнал после взрыва ракеты под Северодвинском.

Об этом, как передает «Минвал», заявил глава Организации ДВЗЯИ Лассина Зербо в интервью The Wall Street Journal.

Речь идет о станциях в Кирове и Дубне, которые являются ближайшими к месту взрыва. Они перестали передавать сигнал через два дня после ЧП. По словам Зербо, российская сторона объяснила это «проблемами с сетью и связью».

Глава Организации ДВЗЯИ отказался назвать возможную причину отключения станций. «Мы ожидаем дальнейших отчетов, когда станции или системы связи будут полностью восстановлены», — заявил Зербо.

Он также написал о проблемах с двумя российскими станциями в твиттере. Кроме того, Зербо выложил карту возможного распространения «гипотетических частиц» после взрыва.

To requests on #IMS detection beyond #CTBT, data in, or near the path of potential plume from the explosion are being analyzed . We’re also addressing w/station operators technical problems experienced at two neighboring stations. All data are available to our Member States. https://t.co/pHL4WrHU23 pic.twitter.com/9aO5cQTlls

