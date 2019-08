В связи с появлением тревожной информации о том, что Азербайджан накрыло ядерное облако, возникшее при взрыве ядерного двигателя в Северодвинске, сотрудник «Минвала» связался с главой Института радиационных проблем Национальной академии наук Азербайджана, академиком Адилем Гарибовым и задал вопрос, насколько опасно это явление и какие последствия могут ждать жителей, как нашей страны, так и всех стран, над которыми – согласно карте Исполнительного секретаря Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо – прошло радиоактивное облако.

To requests on #IMS detection beyond #CTBT, data in, or near the path of potential plume from the explosion are being analyzed . We’re also addressing w/station operators technical problems experienced at two neighboring stations. All data are available to our Member States. https://t.co/pHL4WrHU23 pic.twitter.com/9aO5cQTlls

— Lassina Zerbo (@SinaZerbo) 18 августа 2019 г.