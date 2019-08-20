В связи с появлением тревожной информации о том, что Азербайджан накрыло ядерное облако, возникшее при взрыве ядерного двигателя в Северодвинске, сотрудник «Минвала» связался с главой Института радиационных проблем Национальной академии наук Азербайджана, академиком Адилем Гарибовым и задал вопрос, насколько опасно это явление и какие последствия могут ждать жителей, как нашей страны, так и всех стран, над которыми – согласно карте Исполнительного секретаря Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо – прошло радиоактивное облако.

To requests on #IMS detection beyond #CTBT, data in, or near the path of potential plume from the explosion are being analyzed . We’re also addressing w/station operators technical problems experienced at two neighboring stations. All data are available to our Member States. https://t.co/pHL4WrHU23 pic.twitter.com/9aO5cQTlls — Lassina Zerbo (@SinaZerbo) 18 августа 2019 г.

— Как я понял, речь идет об аварии ракетного двигателя в Северном море. Так вот, хочу отметить, что когда проводят испытания, то как правило не используют большой объем радиоактивного топлива, а испытывают самое минимальное количество.

Потому вся информация про радиоактивное облако с гамма-излучениями – не более чем фантастика. Кроме того, человек, выступивший с подобным заявление, скорее всего сторонник тех, кто выступает против ядерных испытаний. Во-первых, почему речь шла именно о территории Азербайджане? Почему не сказано, что облако проходило по всей территории России и северокавказским республикам?

— Если проследить географию облака на карте, то было видно, что облако прошло над многими странами.

— Я такую карту могу и сам составить – чисто гипотетически. По версии автора карты, облако с учетом направления ветра с космической скоростью двигается в сторону Азербайджана и нигде эти изотопы не поглощаются. Но при этом любой физик-ядерщик вам скажет, что если это урановые или плутониевые изотопы, они дают очень тяжелые продукты распада (в составе присутствуют уран 235, уран 238 и плутоний 239). И продукты распада никогда не смогут пройти расстояние в несколько тысяч километров в сторону Азербайджана, даже если скорость ветра была бы космической. Именно поэтому я считаю информацию про радиоактивное облако, пришедшее из России в Азербайджан – фантастикой, если не бредом. Наверняка это происки «зеленых», которые хотят осложнить политическую обстановку в Азербайджане, указать на то, что в стране есть экологические и радиационные проблемы. Эта «карта движения радиоактивного облака» — не что иное как самое настоящее вредительство, направленное против нашей страны.

— Облако по карте проследовало и над Казахстаном, и над Грузией, и над Арменией и потом, дойдя до нашей страны, далее последовало в Иран. Кроме того, эту карту опубликовал компетентный в данном вопросе человек, причем, давший масштабное интервью компетентному изданию.

— Этого никогда не может быть – еще раз повторяю. В Чернобыле количество топливо в 10-кратном размере превышало уровень радиоактивного выброса, произошедшего 8 августа в Северном море. А ведь даже при этом страшном взрыве в странах Каспийского бассейна чувствовался минимальный фон. Кроме того, как я уже отметил, я не считаю этого человека специалистом. Если бы на самом деле ситуация соответствовала бы показателям его карты, то сейчас в состоянии обеспокоенности пребывали бы многие страны мира, в том числе и Европа. И даже если бы дошло это облако до нашей страны, то в Азербайджане существует как минимум 10 точек, в которых самым новейшим оборудованием измеряется радиационный фон. Кроме того, наш институт работает круглосуточно, и я вас уверяю: если были бы хоть какие-то тревожные сигналы, естественно мы бы знали об этом в первую очередь. Кроме того, МЧС и Министерство экологии в случае возникновения ядерной опасности моментально бы известили граждан и начали бы принимать срочные меры. Возможно, этот человек создавал свою «карту» в чисто гипотетическом разрезе, так как вышеуказанные мною изотопы никак не могут пройти расстояние более 50 км.

Какие именно испытания привели к взрыву под Северодвинском, до сих пор точно не известно. По версии «Росатома», 8 августа на полигоне под Северодвинском взорвалась ракета, в двигателе которой использовался радиоактивный изотопный источник питания. При взрыве погибли не менее пяти человек.

Росгидромет заявил, что после взрыва в Северодвинске зафиксировали кратковременное превышение уровня гамма-излучения в 4-16 раз. Ведомство объяснило это прохождением радиоактивного облака.

Как сообщал «Минвал», 12 августа ученые в РФ признали: на полигоне разорвало малый «ядерный» реактор. СМИ заговорили об аварии на боевой ракете Буревестник с ядерным двигателем. 14 августа в Greenpeace-Россия сообщили, что власти скрывают часть данных об утечке радиации.

19 августа, через 11 дней после взрыва, президент России Владимир Путин, сообщил о радиации и судьбе пострадавших. По его словам, все раненые и погибшие в результате взрыва получат государственные награды.

Он также заверил, что «предпринимаются все необходимые меры безопасности и что радиационный риск отсутствует».

Яна Мадатова

Minval.az